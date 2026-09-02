Dva lidé se popálili při požáru domu na Břeclavsku. Hasiči zachraňovali i kočkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dva lidé se popálili při požáru domu na Břeclavsku. Hasiči zachraňovali i kočky
Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji klesá. Hygienici za srpen evidují 17 nakažených, což je...
Po více než dvouměsíční přestávce začaly šaliny opět jezdit do bystrcké smyčky Ečerova. Ta během léta...
S příchodem září zasedly jihomoravské děti do školních lavic, některé z nich úplně poprvé. Prvňáčků přitom...
Letošní prázdniny daly jihomoravským hasičům pořádně zabrat. Během července a srpna vyjížděli k 3748...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →