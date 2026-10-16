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Dva lidé mohou mít stejné výdělky, ale rozdílný důchod. Rozhoduje i rok jeho přiznání

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Lidé, kteří odcházejí do starobního důchodu v roce 2026, mají penzi vypočítávanou podle upravených pravidel. Důchodová reforma snížila zápočet výdělků i procentní sazbu za odpracované roky. Rozdíl proti roku 2025 však nemusí znamenat automaticky nižší důchod. Konkrétní propočet ukazuje, jak velkou roli hrají také valorizace a každoročně upravované hranice výpočtu.
Lidé, kteří odcházejí do starobního důchodu v roce 2026, mají penzi vypočítávanou podle upravených pravidel.

Lidé, kteří odcházejí do starobního důchodu v roce 2026, mají penzi vypočítávanou podle upravených pravidel.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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