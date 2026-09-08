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Dva kutilové postavili dron, který letí 730 km/h. Tajemství se skrývá v zubatých listech vrtulí, které ještě nikdo nepoužil

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Čtyřiceticentimetrový kvadrokoptér z australské dílny prolétl měřicím bodem rychlostí 730 km/h, víc než většina sportovních letadel.
Dron, kvadrokoptéra vyrobená kutily

Dron, kvadrokoptéra vyrobená kutily

Zdroj: Drone Pro Hub
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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