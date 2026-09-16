Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dva křišťáloví andělé nově rozzářili znovuzrozenou šumavskou kapli ve Vatěticích

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvojice překrásných křišťálových andělů nově zdobí průčelí malebné kaple v šumavské osadě Vatětice. Kapli vybudoval za své peníze na místě zbourané původní kaple pražský podnikatel Jakub Vinčálek. Autorkou andělů je známá šumavská sochařka a výtvarnice Vladimíra Tesařová. V sobotu 19. září ve 14.00 hodin požehná novým sochám andělů správce farnosti Mouřenec.
Dva křišťáloví andělé nově rozzářili znovuzrozenou šumavskou kapli ve Vatěticích

Dva křišťáloví andělé nově rozzářili znovuzrozenou šumavskou kapli ve Vatěticích

Zdroj: Richard Beneš
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Štěně někdo přivázal tkaničkami od bot u nádraží. Proč, zůstává záhadou
Štěně někdo přivázal tkaničkami od bot u nádraží. Proč, zůstává záhadou
Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomíná projekt plzeňských studentů
Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomíná projekt plzeňských studentů

Texty a myšlenky dramatika a disidenta Václava Havla ve fotce, malbě i nových médiích zpracovali studenti...

Škola, obnova synagogy i zájezdní hostinec. To jsou Stavby roku Plzeňska
Škola, obnova synagogy i zájezdní hostinec. To jsou Stavby roku Plzeňska

Stavbami roku Plzeňského kraje za loňský rok jsou přístavba základní školy v Holýšově na Plzeňsku, bývalá...

Sanktusová věžička na katedrále září novotou, ukrývá vzkaz budoucím generacím
Sanktusová věžička na katedrále září novotou, ukrývá vzkaz budoucím generacím

Na katedrále sv. Bartoloměje v Plzni září čerstvě opravená sanktusová věžička. V ní našli dělníci dvě...

Bobří rodina zachránila ve vedrech geniální stavbou cenný biotop i vodu ve studních
Bobří rodina zachránila ve vedrech geniální stavbou cenný biotop i vodu ve studních

Jedna bobří rodina svou stavbou zachránila celý ekosystém údolní nivy Lučního potoka a ve finále i vodu ve...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.