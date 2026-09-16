Dva křišťáloví andělé nově rozzářili znovuzrozenou šumavskou kapli ve Vatěticích

Sochy andělů umístěné do výklenků v průčelí kaple jezdí návštěvníci Šumavy obdivovat už asi měsíc.
„Díky slunečním paprskům andělé září po většinu dne,“ říká Jakub Vinčálek. Ten se vlastnoručně postaral o nátěr zlatých korun na hlavách andělů. V interiéru kaple je umístěn skleněný oltář, rovněž z dílny sklářské výtvarnice Vladěny Tesařové, žijící na nedaleké Dobré Vodě u Hartmanic. V kapli je skleněný Kristus na kříži a scéna pod křížem, kde je Panna Marie, římský voják a další figury. Oltář má nasvícení, díky kterému se rozzáří skleněné figury.
Sklářská výtvarnice
Vladimíra Tesařová vytvořila pro Hauswaldské Lurdy na Šumavě skleněnou sochu Panny Marie Lurdské. Na 160 centimetrů vysokém a zhruba 200 kilogramů vážícím díle pracovala sedm měsíců. Slavnostně odhalena a požehnána byla 15. srpna 2026. Tesařová je také autorkou unikátního skleněného oltáře v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic a skleněného bloku se sepjatými dlaněmi u pramene Hauswaldské kaple.
V osadě Vatětice byl kromě zámečku až do roku 1945 významný panský zemědělský dvůr, jehož součástí býval mlýn, pila, pivovar, lihovar, papírna, hospoda nebo ovčín. Velkostatek vlastnil rod Müllerů. Na základě Benešových dekretů byl po roce 1945 zkonfiskován a přešel pod národní správu. Většina původních obyvatel byla po válce odsunuta. Mezi lety 1945 a 1950 byl zbourán vatětický zámeček. V 70. letech byla zbourána i kaple Panny Marie Bolestné, která byla postavena na začátku 18. století. Všechny budovy postupně chátraly a z mnohých nakonec zbyly jen hromady suti.
To se ale začalo měnit v roce 2011, kdy areál zdevastovaného statku zakoupil pražský podnikatel Jakub Vinčálek, který začal s postupnou obnovou. Jako první stavební krok zvolil výstavbu kaple. Na základě dochovaných snímků vznikl projekt, jenž zachovává původní dispozice kaple, ale obohacuje je o nové prvky. Stavba kaple trvala s přestávkami pět let. Na její stavbu byl zčásti použit původní materiál z kaple, který byl shrnutý do místního rybníka. V září 2017 byla vysvěcena znovupostavená kaple Panny Marie Bolestné.
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V kapli se slouží příležitostné mše. Výjimkou nejsou ani romantické svatby. Nejen místní lidé z Hartmanic a z okolí jsou z obnovené kaple nadšeni. Na místo, kde končí silnice, ke kostelíku přijíždějí a přicházejí návštěvníci Šumavy z celé republiky. A pokud mají štěstí, podívají se i do kaple. Když je podnikatel Jakub Vinčálek doma ve svém domě, který stojí nedaleko od kaple, ochotně přijde na požádání, kapli lidem odemkne, umožní jim prohlídku interiéru a trpělivě odpovídá na všechny dotazy. Během naší náhodné návštěvy kaple se uvnitř postupně sešlo 11 turistů.
O víkendu v pravé poledne pak Jakub Vinčálek chodí do své kaple zvonit na zvon. A to si rozhodně také nenechejte ujít. V areálu statku teď podnikatel opravuje i původní historickou budovu pivovaru a lihovaru. Na krásně udržovaných pastvinách kolem statku pak hospodaří plzeňský podnikatel. Pasou se tam stáda ovcí a krav.