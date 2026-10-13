Dva kaštany pod polštářem mají podle staré pověry zahnat noční můry. Ale jen pokud splňují jednu podmínku, kterou většina lidí netuší

Dva kaštany pod polštářem mají podle staré pověry zahnat noční můry. Ale jen pokud splňují jednu podmínku, kterou většina lidí netušíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dva kaštany pod polštářem mají podle staré pověry zahnat noční můry. Ale jen pokud splňují jednu podmínku, kterou většina lidí netušíZdroj: Galjundi7 / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 13.10.2026 11:23
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