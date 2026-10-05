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Dva druhy vačnatců existovaly jen jako fosilie staré 6 000 let. Fotka z roku 2019 spustila expedice, které potvrdily přežití v jednom pralese

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Dennívýzva
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Z těchto tří střípků vědci složili důkaz, že na poloostrově Vogelkop v indonéské Papui dosud přežívají dva druhy vačnatců, které zoologie odepsala jako dávno zaniklé.
Tous ayamaruensis

Tous ayamaruensis

Zdroj: Foto: Carlos Boccos / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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