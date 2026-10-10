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Dva a půl chlapa si s logikou hlavu nelámalo. Charlieho dům měl pohyblivé stěny a jeho majitelem se stala i Berta

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Komediální seriál Dva a půl chlapa obsahuje množství chyb. Tvůrci zapomněli na dům pro Bertu, měnili jména postav a nedali si pozor na pohyblivé zdi.
Dva a půl chlapa

Dva a půl chlapa

Zdroj: FOTO:CBS / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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