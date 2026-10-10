Dva a půl chlapa si s logikou hlavu nelámalo. Charlieho dům měl pohyblivé stěny a jeho majitelem se stala i Berta

Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova Dva a půl chlapa, FOTO: CBS / distr. TV Nova
V komediálním seriálu Dva a půl chlapa z roku 2003 si Charlie našel vážnou známost v postavě Chelsea, ale její představitelka si v dřívějších sériích zahrála hned dvě jiné ženy, se kterými strávil noc. Tvůrci si s návazností děje často hlavu nelámali, a tak se v průběhu let objevilo množství logických chyb i viditelných nedostatků samotných filmových kulis. Rozvod přivedl do domu bratra i záhadného lékaře
Svobodný mládenec Charlie si užívá bezstarostný život plný žen ve svém domě na pláži v Malibu. Jeho klid naruší starší bratr Alan, kterého právě vyhodila manželka Judith. Alan navíc do domácnosti přivádí i svého desetiletého syna Jakea. Majitel domu se tak najednou musí přizpůsobit rodinnému fungování, na které vůbec nebyl zvyklý.
O zdraví malého Jakea se stará pediatr, kterého chlapec zpočátku oslovuje jako doktora Grega. Když si ale tento lékař bere o něco později Judith za ženu, vystupuje pod jménem Herb. Seriál přitom celou dobu zachoval jeho příjmení Melneck i herce Ryana Stilese, a tak postava vystřídala svá křestní jména bez jakéhokoliv vysvětlení.
Kulisám chyběla stabilita i skutečná okna
Interiéry plážového domu vznikaly ve studiu, což se občas projevilo přímo před kamerou. Když v jedné ze scén Charlie narazí do stěny, celý pokoj se viditelně zachvěje. O něco později začne Charlie ve vzteku cloumat se skříní a pohne při tom rovnou celou zdí místnosti.
Iluzi skutečného domu narušují i další technické přehmaty. Jake v jednom díle utírá rozlitý mixér z kuchyňské linky a v rohu záběru vykoukne skutečný okraj studiové stěny. Zvláštní stavební úpravy proběhly u vchodových dveří, když se Charlie s hospodyní Bertou dívají ven na odcházejícího Alana. Oba přitom koukají do míst, kde dům zvenčí žádné okno nemá.
Majetkové přesuny a zázračné pivo
Scenáristé nedrželi logiku ani u majetkových poměrů. V jednom díle se diváci dozvědí, že Charlie celý dům na pláži přepsal na hospodyni Bertu, ale v pozdějších epizodách nemovitost zdědí bratr Alan. Zvláštní schopnosti prokázal Charlie také u pití alkoholu. V jednom díle si dokáže nalít pivo z plechovky rovnou do sklenice, aniž by plechovku vůbec otevřel. Při natáčení sprchové scény se zase pod jeho ručníkem zřetelně rýsuje speciální spodní prádlo určené pro natáčení nahých scén.
Alanova postava zase trpí podivnými výpadky paměti ohledně vlastního těla. Dlouhou dobu touží po dítěti s mladou přítelkyní Kandi, ale později tvrdí, že ho první manželka před lety donutila k vasektomii. Plete se i ve vlastním jídelníčku, když v jedné sérii hoduje na banánech, aby o něco později prohlásil, že tyto plody od střední školy vůbec nemůže jíst.
Závěrečná odplata nedávala smysl
V posledním díle se tvůrci zaměřili na návrat Charlieho Harpera, který překvapivě touží po pomstě. Cílem se stává Walden, kterého nikdy nepotkal, a také bratr Alan, jenž se po jeho údajném úmrtí jako jediný staral o pohřeb. Samotný návrat ztvárnil pouze herecký dublér v paruce, který se snažil napodobovat Charlieho typická gesta. Když tento falešný Charlie nakonec zazvoní u vchodových dveří, popírá to i děj epizody, podle kterého už do domu dávno pronikl.
Závěrečná epizoda zcela opomenula dřívější koncept pořadu. Ve dvanácté sérii Walden a Alan adoptují chlapce, ale ve finále se tento nový nejmladší člen domácnosti vůbec neobjeví. Padne o něm pouze jedna letmá zmínka.
Natáčení v autech prozradily kapky deště
Scény z aut vznikaly ve studiu ve stojících vozech, za kterými se na zeleném plátně promítalo okolí. Během jízdy v dešti tak voda na kapotě pouze stála a tvořila louže, místo aby ji proud vzduchu hnal pryč. Umělé pozadí se projevilo i ve zpětném zrcátku, kde se černý terénní vůz jedoucí za hrdiny během zlomku vteřiny proměnil v červený sporťák.
Problémy s vozidly se nevyhnuly ani detailům v interiéru. Když si Charlie ve svém ferrari přiloží k uchu zvonící telefon, drží přístroj vzhůru nohama. V jiné epizodě zase Frankie stahuje okénko u Charlieho jaguaru pomocí tlačítek na středovém panelu. Tento konkrétní model má přitom ovládání oken umístěné ve dveřích.
Komediální seriál Dva a půl chlapa mohou diváci sledovat na stanici Nova Fun, která ho vysílá vpodvečer.
Další seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, thethings, moviemistakes).