Důvody, proč by měl Street Fightera vidět každý herní fanda: Bitky, arény i hadoukeny!

Už od čtvrtka můžete zajít do kina na novou filmovou adaptaci videoherní legendy Street Fighter, která si napravuje filmovou reputaci po dvou nechvalně známých bratrech. Režisér Kitao Sakurai tentokrát pochopil, co chtějí herní fanoušci vidět, a vsadil na přepálenou retro stylistiku 90. let plnou audiovizuálně našlapaných soubojů natočených ve stylu herních mlátiček, známých postav a tuny odkazů, které se snaží kouzlu předlohy přiblížit co nejvíce. Zde najdete pětici důvodů, proč by měl Street Fighter v tomto směru potěšit každého fandu nejen slavné ságy, ale i videoher obecně.
Slavné postavy
Co by to bylo za adaptaci videohry, kdyby se v ní zapomnělo na nejslavnější postavy? Ne, tvůrci naštěstí neudělali stejnou chybu jako první Mortal Kombat a nevymysleli pro film zbytečně zcela nového hrdinu, který nemá se hrami co společného, naopak se tu vsadilo na to nejslavnější duo, jímž Street Fighter disponuje. Ryu (Andrew Koji) a Ken Masters (Noah Centineo) jsou ikonickou herní dvojicí, jež má za sebou v předloze dlouhou a komplikovanou historii, a dává perfektní smysl, že se ji tvůrci budou snažit konečně pořádně vytěžit i ve filmu. Kromě nich dorazila ovšem také většina nejslavnějších postav jako záporák M. Bison, Chun-Li, boxer Balrog, elektrizující Blanka, Guile, zamaskovaný Vega či ikonický Zangief.
Autoři se navíc snažili přiblížit co nejvíce jejich hernímu vizuálu, ikonickým oblečkům, ale také vzájemným vztahům a konfliktům. Po herecké stránce je většina postav trefně obsazena a sympaticky se (s výjimkou Jasona Momoy) film obejde i bez hvězdných tváří. Zamrzí jen, že některé postavy jsou tu tak trochu do počtu a v záplavě hrdinů a zápletek se nedočkají patřičného prostoru či zajímavých bitek.
Povědomý příběh
Po stránce příběhu tentokrát tvůrci také vsadili na jistotu a inspirovali se jedním z nejslavnějších a nejzásadnějších herních zářezů franšízy – pařbou Street Fighter II: The World Warrior. Ta vyšla v roce 1993 a ve stejném roce se odehrává i nový snímek. Stejně jako hra i novinka se točí okolo plánů zlotřilého Bisona, který uspořádá nový šampionát pro nejlepší zápasníky světa pouze za jedním účelem – vylákat z života v ústraní špičkového mistra bojových umění Rya a využít ho ke svým plánům. Příběh přejímá také podzápletky a motivace dalších postav včetně cesty Chun-Li za pomstou. I přesto ale došlo i na řadu změn a scenáristé navíc do děje přidali i linku okolo mocného záporáka Agamy. Street Fighter tak stojí na podobných základech jako herní předloha, nakonec jde ale svým vlastním směrem.
Ikonické útoky
Ke každé herní postavě samozřejmě nezaměnitelně patří její ikonické chvaty. Choreografové, kaskadéři i samotní herci se tedy dost zapotili v tom, aby nejslavnější bojové útoky známých hrdinů převedli v co nejstylovější a nejdůstojnější formě na filmové plátno. A nutno říct, že v tomto odvedli tvůrci opravdu špičkovou práci. Herní pařani si tak mohou na velkém plátně vychutnat Ryův Hurricane Kick, Zangiefův Russian Suplex, Chun-li a její Spinning Bird Kick či Guileův legendární Flash Kick. A co by to byla za pořádného Street Fightera, kdyby v něm chyběla poctivá porce hadoukenů?
Videoherní souboje
Tvůrci pak tušili, že hrát si na realismus je ve světě Street Fighteru naprostý nesmysl, a tak se naopak snažili estetice videoherních mlátiček přiblížit co nejvíce. Novinka se po stránce zápasů přiblížila stylu, pohybům a také atmosféře herních mlátiček nejvíce, jak se to zatím jakémukoliv titulu podařilo. Vizuál laděný do barevné palety ságy, triky upomínající herní efekty a zejména útoky, v nichž se popírá gravitace a jsou nasnímány videoherními prvky – to jsou detaily, které potěší zřejmě každého, kdo kdy pařil Street Fightera na arkádách či s ovladačem v ruce. A k tomu si připočtěte ještě povědomé hlášky typu „Round 1: fight!“ a máte zde parádní převedení videoherních soubojů jak z učebnice.
Známé arény
Co nejvěrněji pojaté bitky by ale nebyly dotaženy, kdyby se aspoň v části neodehrály v povědomých lokacích. I když zásadní události se uskuteční na nových místech, snímek nezapomíná ani na pomrknutí v podobě slavných arén z her. Souboj mezi Ryem a Hondou se tak odehrává v klasické lázeňské aréně z druhého herního Street Fightera. Nechybí ani Car Bonus Stage, v níž Ken Masters provede svůj slavný kop na auto, a také úvodní zápas z intra bude svými kulisami skalním hráčům velmi povědomý.
Jakých odkazů a herních easter eggů jste si všimli vy? Pokud jste už nového Street Fightera viděli, nezapomeňte ho u nás ohodnotit.
Zdroj: Kinobox, Screen Rant, Games Radar, IGN