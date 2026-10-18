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Důvody, proč by měl Street Fightera vidět každý herní fanda: Bitky, arény i hadoukeny!

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Už od čtvrtka můžete zajít do kina na novou filmovou adaptaci videoherní legendy Street Fighter, která si napravuje filmovou reputaci po dvou nechvalně známých bratrech. Režisér Kitao Sakurai tentokrát pochopil, co chtějí herní fanoušci vidět, a vsadil na přepálenou retro stylistiku 90. let plnou audiovizuálně našlapaných soubojů natočených ve stylu herních mlátiček, známých postav a tuny odkazů, které se snaží kouzlu předlohy přiblížit co nejvíce. Zde najdete pětici důvodů, proč by měl Street Fighter v tomto směru potěšit každého fandu nejen slavné ságy, ale i videoher obecně.
Důvody, proč by měl Street Fightera vidět každý herní fanda: Bitky, arény i hadoukeny!

Důvody, proč by měl Street Fightera vidět každý herní fanda: Bitky, arény i hadoukeny!

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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