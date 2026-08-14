Dusno v kabině Hradce po Besiktasi. Slončík to nevydržel a zkritizoval celý tým kvůli spáleným šancím

13. srpna 2026, krátce po závěrečném hvizdu v Istanbulu, udělal Slončík něco, co se od mladého ofenzivního hráče nečeká. Místo obvyklých frází o „cenné zkušenosti“ a „posunutí se dál“ pojmenoval hlavní problém dvojzápasu: Hradec se do šancí dostával, ale nedokázal je proměnit. Ani jednou za dva zápasy. Nula gólů ze dvou devadesátiminutovek proti tureckému velkoklubuje číslo, které mluví samo za sebe, a Slončík k němu přidal vlastní frustraci.
Dva zápasy, nula gólů, stejný scénář
Domácí duel 6. srpna skončil 0:1. Odveta v Istanbulu 13. srpna dopadla identicky, 0:1. Celkové skóre dvojzápasu 0:2 vypadá těsně, jenže problém neleží v kvalitě obdržených gólů, ale v tom, co se dělo na druhé straně hřiště. Hradec v obou zápasech pracoval s míčem, vytvářel si ofenzivní situace, ale finální fáze pokaždé skončila stejně: bez gólu.
Právě tohle Slončík po odvetě veřejně kritizoval. Podle dostupných informací nešel po konkrétních spoluhráčích, ale mluvil o týmové produktivitě jako celku. Řekl nahlas to, co viděl každý, kdo oba zápasy sledoval, že šance byly, ale nikdo je nedotáhl do sítě.
Slončíkova pozice: ne lídr kabiny, ale hlas z první linie
Na soupisce Hradce na webu UEFA figuruje Slončík jako jednadvacetiletý ofenzivní hráč. Není to kapitán, není to třicátník s dvěma sty ligovými starty. Tím spíš je jeho výstup zajímavý. Kritiku týmového zakončení vyslovil člověk, který je sám součástí útočné fáze, a který tím pádem mluví i o sobě.
Reakce trenéra Davida Horejše ani dalších hráčů na Slončíkova slova se zatím veřejně neobjevila. Jestli v kabině po odvetě skutečně panovalo mimořádné napětí nad rámec běžné pozápasové frustrace, z dostupných zdrojů potvrdit nelze. Co potvrdit lze: dva shodné výsledky 0:1 a nulová střelecká bilance jsou dostatečný důvod k tomu, aby se v šatně mluvilo nahlas.
Mezi dvěma světy: liga funguje, Evropa drhne
Důležitý detail, který snadno zapadne pod vlnou frustrace z vyřazení: mezi domácím zápasem s Besiktasem a odvetou v Istanbulu Hradec 9. srpna doma porazil Baník Ostrava 2:1. V lize tým skóruje. V Evropě ne. Rozdíl v produktivitě mezi domácí soutěží a pohárovou scénou naznačuje, že problém nemusí být systémový, ale specifický pro úroveň soupeře a tlak kvalifikačních dvojzápasů.
Narativ o rozkladu kabiny tak stojí na vratkých základech. Spíš než o vnitřní krizi jde o konkrétní sportovní selhání v konkrétním dvojzápase, a o frustraci, která k takovému selhání logicky patří.
Evropa ještě nekončí
A právě tady dostává Slončíkova kritika zvláštní rozměr. Nejde o bilanční řeč po definitivním konci pohárové sezony. Podle oficiálního kalendáře UEFA čeká Hradec play-off Konferenční ligy s termíny 20. a 27. srpna 2026. Vítěz postoupí do ligové fáze, poražený končí. Mezi odvetou s Besiktasem a prvním zápasem play-off je přesně týden.
Slončík tedy nekritizoval tým na konci cesty, ale uprostřed ní. Pojmenoval problém v momentě, kdy ho ještě jde napravit. Konkrétní soupeř v play-off zatím nebyl oficiálně potvrzen, ale jisté je jedno: Hradec bude muset skórovat. A tentokrát na to bude mít zase jen 180 minut.
Jestli Slončíkova slova v kabině zapůsobí jako budíček, nebo jako jiskra zbytečného napětí, ukáže první střela na branku příštího soupeře. Gól by odpověděl líp než jakákoliv tiskovka.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl