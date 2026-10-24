Dusno v hokejové Spartě. Kouč Augusta už sundal grimasu slušňáka a tým sprostě zkritizoval

Pátek večer, vyprodaná Home Credit Arena a 7 500 diváků. Augusta se vrátil do Liberce, kde strávil pět let a dovedl Tygry k Prezidentskému poháru, a odjížděl s druhou porážkou bez bodu v řadě. Na tiskové konferenci pak zazněla slova, jaká od něj sparťanští fanoušci dosud neslyšeli. Tým podle něj nebyl na zápas nachystaný, hrát začal až ve třetí třetině a utkání si prohrál přesilovkami. „Štve mě,“ řekl. Nejtvrdší ale byla věta o hráčích, kteří se pod tlakem „rozklepou“. Augusta už nekritizuje obecně výkon. Míří na hlavy a na odvahu, a to i u těch nejdražších.
Kořenář držel nulu, zbytek čekal
Liberec vlétl do zápasu s energií, kterou Sparta neměla. Filippi, Rychlovský, Lenc i Zeman se dostávali do zakončení a hosté se stahovali. Podle Augusty držel po první třetině stav 0:0 hlavně brankář Josef Kořenář.
Pak přišel moment, který dobře ukazuje celý problém. Sparta hrála přesilovku a inkasovala v ní. Liberec pak přidal další góly, rozhodující padl po sparťanské chybě u mantinelu. Domácí skórovali Vlach, Jansa a Šimek, za Spartu snížil jen Devin Shore. Střely byly vyrovnané, kolem 25 na každé straně. Rozdíl dělala kvalita šancí a to, kdo v klíčových chvílích chtěl mít puk.
Augusta mužstvo popsal jako „chladné“. Probudilo se podle něj až ve chvíli, kdy začalo „téct do bot“. Kořenáře a Shorea naopak výslovně ocenil jako nejlepší sparťany. Kromě nich měl jen málokdo důvod být spokojený.
Ostrá slova, žádná jména
Augusta nikoho nejmenoval jako viníka, adresu ale zvolil jasně. „Když máte v prvních dvou formacích hráče, které máme my, měli by být schopni to uhrát,“ prohlásil podle klubového rozhovoru na webu HC Sparta Praha. Šest přesilovek mají podle něj rozhodovat „top hráči“, ne čtvrtá lajna.
Mluvil o věcech „nepřijatelných“ a „neakceptovatelných“. Nejvíc ho ale zjevně štve, že musí pořád opakovat totéž. Tým v tréninku předvádí kvalitu, kterou pak v zápase nedokáže přenést na led. Proč, to sám neví. „Nevím, z jakého důvodu,“ přiznal. Mechanismus ovšem popsal přesně: soupeř zatlačí, Sparta couvne, hráči ztratí radost a bojí se cokoli udělat. Tlak má podle něj profesionály vybičovat, ne paralyzovat.
V tom je podle nás hlavní pointa celého večera. Trenér veřejně říká, že kádr kvalitu má, jen ji Sparta neumí v zápasech prodat. Přiznat to po třinácti kolech nahlas znamená vzít si do rukou hodně munice, ale také hodně odpovědnosti.
Čísla, která dusno potvrzují
Tabulka Tipsport extraligy na webu Český hokej mluví jasně. Po 13 zápasech je Sparta desátá. Bilance:
|Ukazatel
|Sparta po 13. kole
|Výhry / porážky po prodloužení či nájezdech / porážky
|5 / 2 / 6
|Skóre
|35:33
|Body
|17
|Ztráta na vedoucí Třinec
|17 bodů
|Ztráta na 4. Motor České Budějovice
|5 bodů
Vedoucí Třinec má přesně dvojnásobek bodů. Na čtvrtou příčku sice Sparta ztrácí jen pět bodů, ale šest porážek z devíti zápasů je série, po které se ztráta snadno nafukuje.
Ještě výmluvnější jsou čísla z přesilovek a oslabení. Podle týmových statistik extraligy proměňuje Sparta přesilovky v 17,78 % případů, což je desáté místo v soutěži. Podle našeho propočtu to odpovídá zhruba osmi gólům ze 45 přesilovek. Před Libercem tedy byla Sparta přibližně na osmi z 39, kolem 20,5 %. Jediný večer s šesti nevyužitými přesilovkami ji v této statistice srazil o pořádný kus.
Kontrast je o to ostřejší, že oslabení má Sparta nejlepší v lize, s úspěšností 91,67 %. Bránit v početní nevýhodě tým umí. Problém nastává ve chvíli, kdy má převahu a musí sám něco vytvořit.
Rozbourat automatismy. Co to znamená v praxi
Augusta neslibuje kosmetiku. Je prý „pro sestavu úplně rozházet“ a chce „rozbourat zajeté automatismy“. Zásah chce probrat s realizačním týmem. Konkrétní jména zatím neoznámil, jen naznačil, že tým může oživit energie hráčů typu Marka Daníčka. Hned ale dodal, že problém neleží ve spodní šestce útočníků. Vyrovnané zápasy musí vyhrávat první dvě lajny.
Dá se tedy čekat, že se přeskupí osy kolem Chlapíka, Špačka a Kousala, Shoreova formace a hlavně přesilovkové jednotky. Augusta zároveň připustil, že hráči nejsou roboti a nedá se jim všechno narýsovat pravítkem. Rošáda tak má být spíš impulsem než přesně vyrýsovaným plánem.
Hráči trenérův rámec přijali. Útočník Jiří Pospíšil v předzápasovém rozhovoru na klubovém webu uznal špatný vstup i zbytečný prostor pro soupeře. U přesilovek dodal, že rozhodují góly, a pro sobotu vydal jednoduchou parolu: Sparta musí vyhrát. Vedení klubu se k situaci veřejně nevyjádřilo, mluví zatím trenér a kabina.
Olomouc jako první test
Na odpověď nebude dlouho čekat. Hned v sobotu 24. října od 16:00 hostí Sparta v O2 areně Olomouc, která je s osmi body po 13 zápasech poslední. Snadný soupeř to ale být nemusí. Hanáci přijíždějí po domácí výhře 4:2 nad Mladou Boleslaví, kterou otočili ve třetí třetině.
Kdo chce poznat, jestli trenérův zásah zabral, měl by sledovat několik věcí:
- Prvních deset minut. Pokud Sparta znovu jen čeká, nic se nezměnilo.
- Přesilovky. Vystřelí sparťané víckrát, než kolikrát pustí soupeře do brejku?
- První dvě lajny při hře pět na pět. Tvoří šance, nebo se ztrácejí?
- Reakce na tlak. Zbystří hráči po první komplikaci, nebo se zase stáhnou?
Proti poslednímu týmu tabulky by se přestavěná sestava měla projevit rychle. Pokud se ani tak neprojeví, Augustova slova z Liberce dostanou úplně jinou váhu. Už nebudou výzvou, ale diagnózou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek