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Důsledek teplého léta? Na pozemcích olomoucké přírodovědy vykvetl vzácný ibišek

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V mimořádně hojné míře vykvetl letos na pokusných pozemcích v areálu Univerzity Palackého kriticky ohrožený ibišek trojdílný, jde zřejmě o důsledek teplého léta. V Olomouci jde o jednu z nejsevernějších známých lokalit, kde tento vzácný polní plevel na Moravě roste.
Důsledek teplého léta? Na pozemcích olomoucké přírodovědy vykvetl vzácný ibišek

Důsledek teplého léta? Na pozemcích olomoucké přírodovědy vykvetl vzácný ibišek

Zdroj: Katarína Kaffková/CARC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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