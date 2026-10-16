Dušičková dekorace z tújí: 4 krásné nápady na věnec, truhlík i misku, které zvládnete vyrobit doma

Jak vyrobit dušičkovou dekoraci z tújí, která bude vypadat jako od mistra floristy? Podívejte se na jednoduchý návod, jak vyrobit dušičkový věnec, dušičkový truhlík nebo dušičkovou misku z tújí krok za krokem.
Dušičková dekorace z tújí: oblíbená dušičková výzdoba, která vydrží až do konce zimy
Túje patří mezi nejvděčnější a nejtrvanlivější materiály pro podzimní tvoření. Jejich svěží sytě zelené větvičky vytvoří dokonale hustý základ pro
dušičkové dekorace, které můžete doplnit sušenými květy, šiškami, šípky i dalšími přírodními materiály a pro podtrhnutí můžete použít decentní stuhu nebo hřbitovní svíčku. Nemusíte přitom utrácet za drahé doplňky v květinářství. Pomocí tohoto jednoduchého návodu si vytvoříte vlastní výzdobu na hrob, která bude působit jako od mistra floristy. Dušičková dekorace z tújí – Klasický dušičkový věnec z tújí se šípky a šiškami. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Klasický dušičkový věnec z tújí se šípky a šiškami
Dušičkový věnec s červenými šípky a šiškami je nadčasovou dušičkovou dekorací, která se hodí na většinu hrobů. Díky přírodním materiálům působí přirozeně a lze jej snadno přizpůsobit podle toho, co máte na zahradě.
Co budete potřebovat: Slaměný korpus o průměru 35 cm Čerstvé větvičky tújí Šišky, šípky, sušené květy a jiné dekorativní plody Zelenou stuhu pro omotání korpusu, úzkou stuhu pro dekoraci, tenký vázací drát Jak vyrobit věnec krok za krokem:
Připravte si korpus: celý korpus obalte zelenou stuhou tak, aby neprosvítaly jeho světlé části. Nastříhejte větvičky tújí na kratší kousky dlouhé asi 10 až 15 cm.
Vytvořte si zelený základ: první svazek větviček přiložte ke korpusu a pevně jej pomocí vázacího drátku připevněte. Další svazky pokládejte přes předchozí tak, aby zakryly jejich stonky, vázací drát i korpus. Větvičky skládejte jedním směrem a kontrolujte, zda nikde neprosvítá podklad.
Doplňte přírodninami: vyberte několik kusů šišek a upevněte je k základu drátkem. Šišky rozmístěte do menší skupinky, aby dekorace působila vyváženě. Na závěr přidejte šípky, drobné sušené květy nebo jednoduchou stuhu.
chcete letos vytvořit moderní Tip redakce PlanetaZahrady: dušičkový věnec? Pak jej nezdobte po celém obvodu. Pokud necháte většinu zelené plochy volnou a ozdoby soustředíte pouze na jednu stranu, věnec bude působit elegantněji a moderněji. Čtěte také: Dušičková miska na hrob: Jen chvojí, vřes, šišky, okrasné trávy a květy stačí k vytvoření pěkné dušičkové dekorace Dušičková dekorace z tújí – Dušičkový truhlík z tújí s šiškami a podzimními květy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Dušičkový truhlík z tújí s šiškami a podzimními květy
Dušičkový truhlík z tújí je ideální volbou pro ty, kteří chtějí ozdobit hrob podlouhlou dušičkovou dekorací. Túje vytvoří bohatou zelenou základnu, kterou můžete jednoduše dozdobit vřesem, chryzantémami, sušenými květy hortenzií či slaměnek, šiškami a dalšími přírodními materiály. Výhodou dušičkového truhlíku je také to, že se dekorace snadno přizpůsobí velikosti náhrobku. Co budete potřebovat: Nízký truhlík ve tmavé barvě Aranžovací hmotu nebo obyčejnou zeminu ze zahrady Větvičky tújí, vřes, chryzantémy nebo sušené květy hortenzií či slaměnek (podle fantazie) Několik šišek, dekorativní kůru, mech, kaštany, žaludy a jiné přírodní materiály Nůžky a zahradnické rukavice Jak vytvořit truhlík krok za krokem:
Připravte nádobu: na dno umístěte aranžovací hmotu nebo ji vyplňte zeminou
Vytvořte bohatý základ: větvičky tújí zapíchejte podél okrajů a směřujte je do stran a mírně dolů, aby zakryly okraje nádoby.
Doplňte střed: několik kratších větviček umístěte do středu, aby vznikl přirozený dojem a dekorace nepůsobila příliš ploše.
Přidejte květiny: vřes, chryzantémy nebo sušené květy seskupte do dvou či tří míst. Dobře vypadá například kombinace zelené s vínovou, bílou nebo starorůžovou. Na závěr dekoraci ozdobte šiškami, větvičkami a dalším přírodním materiálem. Pro přírodní vzhled stačí použít i jen několik kusů.
pokud máte na zahradě vřes, můžete ho použít jako barevný akcent. Kombinace zelených tújí, hnědých šišek, fialového vřesu a dalších přírodnin vypadá elegantně a decentně. Tip redakce PlanetaZahrady: Čtěte také: Dušičkový truhlík na hrob: Chvojí, vřes a šípky vytvoří krásnou podzimní výzdobu Dušičková dekorace z tújí – Dušičková miska z tújí se svíčkou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Dušičková miska z tújí se svíčkou
Pokud máte menší hrob,
dušičková miska může být praktičtější variantou než dušičkový věnec či dušičkový truhlík. Její výhodou je kompaktní tvar. Pokud do jejího středu umístíte svíčku ve skle, vznikne originální dušičkový svícen. Co budete potřebovat: Nízkou stabilní misku ideálně betonovou nebo keramickou Aranžovací hmotu nebo obyčejnou zeminu ze zahrady Větvičky tújí Šípky, kaštany, šišky, mech a další přírodní plody Skleněný svícen se hřbitovní svíčkou (pokud budete chtít vytvořit originální dušičkové aranžmá) Jak vytvořit misku krok za krokem:
Připravte misku: do nádoby vložte aranžovací hmotu nebo ji vyplňte zeminou. Doprostřed nebo mírně mimo střed postavte stabilní skleněnou hřbitovní svíčku. Musí stát pevně, kvůli bezpečnosti.
Rozmístěte túje: kratší větvičky tújí zapichujte kolem svícnu a směrem k okrajům misky. Tím vytvoříte úzký a hustý zelený polštář pro další dekorace.
Doplňte šišky a plody: šišky rozmístěte do malých skupinek, čímž vytvoříte efektivní základ. Šípky přidejte na jednu stranu, aby dekorace získala barevný akcent. Na závěr vyplňte prázdná místa větvičkami, trochou mechu nebo dalšími přírodními plody.
pro bezpečnější variantu použijte kvalitní LED svíčku. U skutečné svíčky vždy dodržujte bezpečný odstup od větviček, květin a stuh. Tip redakce PlanetaZahrady: Čtěte také: Dušičkový koš na hrob: Jak vyrobit dušičkovou výzdobu krok za krokem Dušičková dekorace z tújí – Bohatá dušičková dekorace z tújí, šišek a sušených květů. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Bohatá dušičková dekorace z tújí, šišek a sušených květů
Dušičková dekorace z tújí je ideální volbou pro ty, kdo mají rádi bohaté aranžmá s výraznějšími přírodními prvky. Základem mohou být túje doplněné o další druhy chvojí, větší šišky, dekorativní traviny a sušené květy. Výsledek může připomínat nízkou vazbu, kterou položíte na hrob vedle svíčky. Co budete potřebovat: Mělkou nádobu nebo pevný floristický základ Větvičky tújí, popřípadě několik větviček z jiného vhodného jehličnanu Větší šišky, sušené květy v krémové, vínové nebo hnědé barvě Floristický drát a zahradnické nůžky Jak vytvořit aranžmá krok za krokem:
Připravte základ: použijte mělkou nádobu nebo pevný základ pro aranžování. Větvičky tújí a ostatních jehličnanů začněte zapichovat od spodní části směrem nahoru tak, aby byl základ hustý, souměrný a celistvý.
Přidejte přírodní materiály: vyberte dvě až pět šišek různých velikostí. Pomocí drátku je bezpečně připevněte k větvičkám. Do jedné výraznější skupiny umístěte sušené květy. Volná místa zakryjte menšími větvičkami případně mechem. Dekorace prohlédněte ze všech stran a zkontrolujte, že žádný prvek nepůsobí rušivě.
pro elegantní Tip redakce PlanetaZahrady: dušičkovou dekoraci se držte maximálně tří hlavních barev. Zelená, hnědá a krémová vytvoří přirozenou kombinaci, zatímco vínové tóny dodají aranžmá výraznější podzimní charakter. Čtěte také: Dušičkové srdíčko na hrob: Jak vyrobit dušičkovou výzdobu od srdce krok za krokem Dušičková dekorace z tújí – Dušičková výzdoba. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Dušičková výzdoba z tújí nemusí být drahá
Pro
dušičkovou dekoraci na hrob nemusíte kupovat hotovou vazbu. Vystačíte si s větvičkami tújí ze zahrady, několika šiškami a dalšími přírodními materiály, které najdete na procházce. Ať už zvolíte dušičkový věnec, dušičkový truhlík nebo dušičkovou misku, nejhezčí výsledek vznikne tehdy, když necháte vyniknout samotnou zeleň a ozdoby použijete v malém množství.