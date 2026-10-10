Dušené hovězí po provensálsku: Pomalu tažené daube de boeuf à la provençale s vínem a voňavými bylinkami

Když se venku ochladí a člověk začne pokukovat po něčem pořádném do hlubokého talíře, vracím se k dušenému hovězímu po provensálsku. Líbí se mi na něm ten jednoduchý rytmus: nejdřív chvilka práce u sporáku, potom pekáč do trouby a tři hodiny klidného bublání ve víně, vývaru, bylinkách a zelenině. Na konci je z toho syté, voňavé jídlo, které možná na fotce nevypadá efektně, ale na talíři si to rychle obhájí.
Není to recept na večer, kdy se domů vrátíte pozdě a chcete mít za půl hodiny hotovo. To si nebudeme namlouvat. Složitý ale taky není. Po
opečení masa a zeleninového základu už hlavní část odpracuje trouba, vy jen občas nadzvednete pokličku a zkontrolujete, jestli má omáčka pořád dost tekutiny. Doma k tomu nejčastěji dělám s máslem a něčím zeleným navrch, protože do té husté šťouchané brambory sednou úplně přesně. omáčky Recept na poctivé dušené hovězí po provensálsku
Příprava na sporáku: 25 minut Dušení v troubě: 3 hodiny Počet porcí: 3 porce Celkový čas: přibližně 3 hodiny 25 minut Ingredience pro přípravu 500 g hovězího na dušení, nejlépe kližky nebo plece sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti 3 lžíce olivového oleje 1 větší cibule 3 stroužky česneku 1 řapík celeru 1 malý rajčatový protlak 300 ml hovězího vývaru 300 ml suchého robustního červeného vína, například Cabernet Sauvignon 1 vrchovatá lžička rozmarýnu 1 lžička tymiánu 3 bobkové listy 2 mrkve 150 g čerstvých nebo mražených lesních hub Postup přípravy pomalu dušeného hovězího na červeném víně
1. Troubu nastavte na
160 °C. Nachystejte si hlubší pekáč s pokličkou nebo litinový hrnec, který zvládne sporák i troubu. Ušetříte si tím přelévání a mytí další nádoby.
2.
Hovězí maso očistěte od tuhých blan a nakrájejte na kostky velké asi 3 × 3 cm. Dejte ho do mísy, osolte, opepřete a rukou promíchejte, aby se koření dostalo pokud možno na všechny strany.
3. V pekáči rozehřejte
olivový olej. Maso na něm zprudka opečte ze všech stran, jen aby se zatáhlo a chytilo barvu. Nechte mu chvíli klid, neobracejte ho hned po pár vteřinách. Jakmile je opečené, vyndejte ho stranou.
4. Do stejného základu nasypte nadrobno nakrájenou
cibuli a nechte ji zesklovatět. Přidejte nasekaný česnek a nakrájený řapíkatý celer. Krátce restujte, ale hlídejte česnek, připálený by v omáčce dělal hořkou stopu.
5. Vmíchejte
rajčatový protlak a asi minutu ho opékejte. Je to drobnost, která se ale v chuti pozná. Protlak ztratí syrový tón a omáčka bude působit plněji. Přilijte červené víno a hovězí vývar
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6. Přidejte
rozmarýn, tymián, bobkové listy, na kolečka nakrájenou mrkev a houby pokrájené na větší kousky. Všechno promíchejte a na mírném ohni nechte zhruba 15 minut lehce probublávat.
7. Opečené
kostky masa vraťte zpět do omáčky. Měly by být z větší části ponořené. Pekáč přiklopte pokličkou a přesuňte do trouby.
8. Dušte při
160 °C přibližně 3 hodiny. Zhruba jednou za hodinu pekáč otevřete, obsah promíchejte a podívejte se, kolik zůstalo tekutiny. Pokud omáčka houstne moc rychle, přilijte trochu vody nebo vývaru. Opatrně, nemá z ní být řídká šťáva.
9. Ke konci vyzkoušejte
měkkost masa. Hotové by mělo jít snadno oddělit lžící nebo vidličkou, ale ještě si držet tvar. Když se mu nechce, nechte ho v troubě dalších 20 až 30 minut. Foto: Cooky.cz, Hotový pokrm podávejte nejlépe hned.
10. Dušené hovězí podávejte nejlépe hned, třeba se
šťouchanými bramborami, bramborovou kaší, rýží nebo s čerstvým pečivem. V lednici bez problémů vydrží do druhého dne a často bývá po odležení ještě výraznější. Rady co podávat k daube a proč chutná i druhý den Když sáhnete po kližce, počítejte s tím, že po dlouhém dušení krásně změkne a omáčku zároveň přirozeně zahustí. Houby mohou být lesní, čerstvé i mražené. Když nejsou po ruce, použijte žampiony. Krájejte je spíš na větší kusy, v omáčce se pak úplně neztratí. Tohle jídlo si o přílohu říká samo. Nejčastěji volím šťouchané brambory, protože nejsou tak hladké jako kaše a hutnější omáčku dobře podrží. Když má být večeře jednodušší, stačí krajíc dobrého chleba. Pro větší stůl je praktická rýže, s tou nebývá moc práce ani dohadování.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková