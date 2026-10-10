Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dušené hovězí po provensálsku: Pomalu tažené daube de boeuf à la provençale s vínem a voňavými bylinkami

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když venku přituhne a člověk má chuť na něco poctivého do misky, sahám po dušeném hovězím po provensálsku. Na tomhle jídle mám ráda, že se nejdřív krátce připraví na sporáku a pak už si tři hodiny tiše bublá v troubě ve víně, vývaru, bylinkách a zelenině. Výsledek je sytý, voňavý a přesně ten typ oběda, který chutná ještě líp, než vypadá.
Obrázek k receptu na Dušené hovězí po provensálsku: Pomalu tažené daube de boeuf à la provençale s vínem, olivami a bylinkami

Obrázek k receptu na Dušené hovězí po provensálsku: Pomalu tažené daube de boeuf à la provençale s vínem, olivami a bylinkami

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Dušené hovězí po provensálsku: Pomalu tažené daube de boeuf à la provençale s vínem, olivami a bylinkami
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:21

Reklama
Další články z Cooky.cz
Kořeněný hruškový závin s karamelem, skořicí a kakaovým těstem: Šťavnatý podzimní moučník
Kořeněný hruškový závin s karamelem, skořicí a kakaovým těstem: Šťavnatý podzimní moučník
Aktuální mapa pro české houbaře: Pokud vyrazíte jinam, nejspíše se vrátíte s prázdným košíkem
Aktuální mapa pro české houbaře: Pokud vyrazíte jinam, nejspíše se vrátíte s prázdným košíkem

Podmínky pro růst hub sleduje mapa ČHMÚ v reálném čase. Ukazuje, kde jsou šance nejvyšší právě v tyto dny.

Nostalgický kvíz o zákuscích z 90. let: Pro pamětníky by 10/10 bodů neměl být žádný problém
Nostalgický kvíz o zákuscích z 90. let: Pro pamětníky by 10/10 bodů neměl být žádný problém

Indiánek, větrník, špička nebo Míša dezert: zákusky, které měla každá cukrárna na náměstí a bez kterých se...

Nadýchaná citronová babeta, která provoní celou kuchyň a rozplývá se na jazyku
Nadýchaná citronová babeta, která provoní celou kuchyň a rozplývá se na jazyku

Když se v troubě peče citrónová babeta, kuchyň voní tak výrazně, že se u nás doma dveře netrhnou. Dělám ji...

5 důležitých zásad, kterých se musí držet každý houbař: Podle hygieniků je přitom téměř každý podceňuje
5 důležitých zásad, kterých se musí držet každý houbař: Podle hygieniků je přitom téměř každý podceňuje

Houbaření vypadá bezpečně, ale chyby při sběru hub mohou skončit vážnou otravou. Hygienici určili pět...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.