Duna v zákopech první světové? Akční hororové béčko Worm nabízí přehlížený šílený koncept

Jestli vás obří píseční červi baví v blockbusterové Duně, která nás v prosinci zavrtá do imaxových sedaček už potřetí, pak možná oceníte ráznou novinku z poněkud odlišných sfér filmového průmyslu. Válečný horor Worm totiž v traileru propojuje zákopové peklo první světové války s creature-feature konceptem, a činí tak bez známek sebeshazujícího humoru, jaký přísluší továrně na šílená béčka (respektive už céčka) The Asylum.
Ocitnout se roku 1914 ve francouzských zaplynovaných zákopech mohlo být to nejhorší, co se člověku bránícímu svou vlast kdy přihodilo. Když ale ostřelované postavy v traileru hovoří o temnotě a uzavření německého paktu se samotným Luciferem, na mysli mají cosi ještě děsivějšího než lidské soky v dosud nejkrvavějším moderním konfliktu. Ač se to zdá nepravděpodobné, hrdiny v už tak bezvýchodné situaci ještě přiškrcují útoky monstrózních červů, které všechny ty bezprecedentní výbuchy a otřesy zřejmě vypudily na povrch.
Obludky z terária písečné Duny se rázem ukrývají za zaprášeným a zamlženým horizontem a režisér Ryan Staples Scott poměrně chytře využívá toho, jak jsou lidští aktéři oproti útočícím příšerám nicotní. Prostřednictvím POV či externě subjektivních záběrů se v traileru buduje celkem klaustrofobická kulisa a válečný chaos přiživovaný nezvyklým sci-fi elementem na nás celkem působivě dopadá. V intenzivních záblescích zaniknou i trikové slabiny, které tenhle nízkorozpočtový žánrový brak přirozeně doprovodí – databáze IMDb eviduje rozpočet kolem dvou milionů dolarů, s nímž nelze vyvádět velkoplošné psí kusy, ale pořád by to bylo skoro třikrát víc než v případě hororu Posedlost, který v kinech vydělal přes půl miliardy.
O Worm oproti tomu uslyší málokdo a ještě méně diváků si k němu cíleně najde cestu. Režírující Scott dosud dělal levné akční komedie a zkusil si také tupou sci-fi Robot Riot od High Octane Pictures, domoviny skvostů jako Killer Sofa nebo Jurské hry. V tomto případě ale vsadil na výrazně poctivé béčko, které možná do traileru vyplácalo veškeré trumfy, ale jistá divácká obec už po přečtení konceptu dozajista zbystřila. Filmů z první světové války vzniká pořád málo a rozhodně neexistuje žádný, který by do balíčku přimíchal ještě monster-movie se zákeřnými „titány“, kteří by klidně mohli být součástí monsterversa Godzilly.
Tento námět bychom samozřejmě raději viděli přímo od vysokorozpočtového zdroje, třeba jako nečekanou odbočku v pokračujícím seriálu Apple TV Monarch: Odkaz monster. Komerční tvorbu ovšem stále provází nudné techtle mechtle, které podobné žánrové sloučeniny nechávají o něco hůře vybaveným, leč nadšeneckým chemikům. Snad nás Worm jednou nezplynuje k smrti, pokud se k němu tuzemské publikum v budoucnu dostane.
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zdroje: IMDB, Octane Multimedia