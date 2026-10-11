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Dům uprostřed lesa ze starých palet: Misha si k němu sám vyrobil i kamna na vaření a stavba ho nestála skoro nic

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Mladý kutil natočil celou stavbu od vyčištění pozemku až po terasu s výhledem do korun stromů. Hotový dům vypadá jako místo, kde se dá opravdu bydlet. Zveřejněný popis stavby přitom neobsahuje jediné číslo, ani cenu.
Dům uprostřed lesa ze starých palet: Misha si k němu sám vyrobil i kamna na vaření a stavba ho nestála skoro nic

Dům uprostřed lesa ze starých palet: Misha si k němu sám vyrobil i kamna na vaření a stavba ho nestála skoro nic

Zdroj: Foto: Öljylautta - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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