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Dům si dovolit nemohli, tak koupili starý dvoupatrový autobus. Angličané za něj dali 75 000 korun a dnes v něm bydlí

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Charlie McVicar a Luke Walker chtěli mít nejdřív vlastní bydlení a teprve potom řešit další plány. Na takové, jaké si představovali, ale nedosáhli. Domov si nakonec vybudovali uvnitř starého autobusu a většinu práce zvládli vlastníma rukama.
Dům si dovolit nemohli, tak koupili starý dvoupatrový autobus. Angličané za něj dali 75 000 korun a dnes v něm bydlí

Dům si dovolit nemohli, tak koupili starý dvoupatrový autobus. Angličané za něj dali 75 000 korun a dnes v něm bydlí

Zdroj: Foto: Graham Smith from England - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Bydlení

Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.

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