Důchody žen se od 1. ledna 2027 radikálně změní. Toto by měli vědět všichni, co mají děti

Od 1. ledna 2027 se zásadně mění způsob, jakým stát oceňuje péči o děti při výpočtu starobního důchodu. Dosavadní automatický příspěvek 500 korun měsíčně za každé z prvních dvou vychovaných dětí definitivně končí. Namísto pevné částky se do výpočtu penze začne započítávat fiktivní příjem ve výši průměrné mzdy.
Změna se dotkne všech lidí, kterým bude důchod přiznán od roku 2027. Kdo už penzi pobírá, tomu se kvůli novému systému penze zpětně přepočítávat nebude. Výjimkou je pouze způsob valorizace samotného výchovného, který se změní i u stávajících důchodců.
Jak funguje současný systém a co se mění
Dnes je mechanismus přímočarý. Pokud člověk splní zákonnou podmínku výchovy dítěte, procentní výměra starobního důchodu se mu zvýší o 500 korun měsíčně za každé dítě. Tento pevný příspěvek, označovaný jako výchovné, byl v Česku zaveden teprve od 1. ledna 2023 s cílem snížit statistické rozdíly mezi důchody mužů a žen.
Od roku 2027 se pravidla rozdělí podle pořadí potomka. Za třetí a každé další vychované dítě má dál náležet výchovné 500 korun. U prvních dvou dětí však vstoupí do výpočtu takzvaný fiktivní nebo také rodinný vyměřovací základ. Stát tím chce dobu péče ocenit podobně, jako kdyby měl člověk v daném období skutečný příjem.
Fiktivní příjem místo pevné částky: jak to bude fungovat
U péče o dítě do tří let věku se do výpočtu vloží částka odpovídající 100 % průměrné mzdy v Česku platné pro příslušný rok. Pokud rodič během péče zároveň pracoval a měl skutečný příjem, jeho výdělek se k fiktivnímu základu přičte. Právě proto může být nový postup pro některé lidi výhodnější než pevná pětistovka.
Vedle toho zůstává druhá možnost. Doba péče se může posoudit jako vyloučená doba, takže nízký nebo nulový příjem během rodičovství nesníží celoživotní průměr výdělků. V této variantě se při splnění podmínek připočítá také výchovné, a to i u prvních dvou dětí, tedy 500 korun za každé.
Česká správa sociálního zabezpečení má obě varianty automaticky porovnat a použít tu, která vyjde pro žadatele lépe. Není přitom možné zvolit u jednoho dítěte fiktivní základ a u druhého vyloučenou dobu. Posouzení se provede společně pro všechny děti.
Nový systém navíc pracuje s jinou hranicí než běžná náhradní doba pojištění. Fiktivní příjem se připíše pouze za péči do tří let věku dítěte, zatímco samotná péče o dítě se pro důchodové pojištění započítává až do čtyř let. Čtvrtý rok péče se tedy hodnotí jinak a tento rozdíl může být podstatný.
Pro koho bude změna výhodná a kdo na ní může tratit
Dopad nebude pro všechny stejný. U člověka s dlouhodobě vyššími příjmy může být výhodnější vyloučená doba, protože mu průměrná mzda vložená do výpočtu nemusí pomoci. Naopak u nižších výdělků může fiktivní základ důchod zvýšit více než pevné výchovné. Rozhodovat bude konkrétní průběh příjmů i doba péče.
Nový fiktivní vyměřovací základ se od roku 2027 nebude vztahovat pouze na péči o děti, ale uplatní se také při péči o závislé osoby, tedy nemocné či hendikepované blízké. Od ledna 2027 se jako další novinka v rámci reformy zavádí možnost dobrovolného sdílení vyměřovacích základů manželů a registrovaných partnerů, což pomůže lépe vyrovnat rozdíly v důchodech vzniklé kvůli péči o rodinu.
Největší komplikace se týká části žen se staršími dětmi. Výdělky pro výpočet důchodu se v Česku sledují až od roku 1986 a právě na toto rozhodné období je navázán i nový mechanismus. Fiktivní vyměřovací základ proto nelze použít na péči, která celá proběhla před rokem 1986.
U prvních dvou dětí tak může nastat situace, kdy žena nedostane ani nové ocenění péče, ani dosavadní výchovné. Týká se to případů, kdy dítě dosáhlo tří let ještě před začátkem roku 1986 a žádná část péče do tří let už do rozhodného období nezasáhla. Právě existence fiktivního základu je totiž podmínkou pro následný kontrolní výpočet.
Rozhodující tedy není samotný rok narození dítěte. Důležité je, zda alespoň část péče do jeho třetích narozenin pokračovala po 1. lednu 1986. Pokud ano, nový výpočet se může použít a následně se porovná s druhou variantou. Pokud ne, u prvních dvou dětí tato pojistka odpadá.
Od roku 2027 se současně mění i valorizace samotného výchovného: před zvýšením procentní výměry se pevná částka za děti odečte a po valorizaci se přičte zpět, avšak bez navýšení. Tento postup se bude týkat i důchodů přiznaných před rokem 2027.
Zdroje článku: techzpravy.cz, mesec.cz, ceskeduchody.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková