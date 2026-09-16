Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Důchody žen se od 1. ledna 2027 radikálně změní. Toto by měli vědět všichni, co mají děti

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Od ledna 2027 končí automatická pětistovka za první dvě děti. Místo ní se bude počítat s fiktivním příjmem podle průměrné mzdy. Změna se dotkne všech nově přiznávaných důchodů.
Důchody žen se od 1. ledna 2027 radikálně změní. Toto by měli vědět všichni, co mají děti

Důchody žen se od 1. ledna 2027 radikálně změní. Toto by měli vědět všichni, co mají děti

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Češi vyhazují rychlovarné konvice. Kupují zařízení, co šetří čas i vodu
Češi vyhazují rychlovarné konvice. Kupují zařízení, co šetří čas i vodu
Vyplatí se topení tepelným čerpadlem? Spočítali jsme náklady a došli k jednoznačnému závěru
Vyplatí se topení tepelným čerpadlem? Spočítali jsme náklady a došli k jednoznačnému závěru

Tepelné čerpadlo umí z jedné kilowatthodiny elektřiny vyrobit několik kilowatthodin tepla. Samotná spotřeba...

Celá republika se postaví do pozoru: Nova Cinema ve čtvrtek ve 20:00 vysílá nejlepší sci-fi velkofilm v historii
Celá republika se postaví do pozoru: Nova Cinema ve čtvrtek ve 20:00 vysílá nejlepší sci-fi velkofilm v historii

Čtvrteční večer nabízí film, který vás vytrhne z reality a vrhne do vesmírného konfliktu tak brutálního, že...

Ani ocet, ani jedlá soda. Nejúčinnější způsob, jak odstranit vodní kámen ze sprchové hlavice, je mnohem jednodušší
Ani ocet, ani jedlá soda. Nejúčinnější způsob, jak odstranit vodní kámen ze sprchové hlavice, je mnohem jednodušší

Trápí vás ucpané trysky sprchy a slabý proud vody? Problém nemusíte řešit drhnutím ani agresivní chemií....

V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení
V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení

Jestli milujete žluťoučké kukuřičné kuře a rádi si upečete křídýlka i stehýnka, zbystřete. Státní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.