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Důchody v roce 2027: Aleš Juchelka promluvil o dalším zvýšení. Stát chce na penze dát 740 miliard

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Dennívýzva
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Na důchody má stát v roce 2027 dát 740 miliard korun. Vláda nyní řeší, zda penze navýší nad rámec zákonné valorizace.
důchodce

důchodce

Zdroj: Fotografie: Freepik
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