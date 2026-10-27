Důchody od ledna 2027 porostou. Někteří si polepší o 540 Kč, slíbené 2 000 Kč jsou zatím nejisté

Průměrná starobní penze má od ledna 2027 vzrůst o 304 korun měsíčně. U nejnižšího důchodu bude přidání vyšší, zatímco někteří předčasní důchodci dostanou méně. Vedle pravidelné valorizace vláda slíbila ještě jednorázových 2 000 korun.
Jednorázový příspěvek zatím schválený není. Podle projednávaného návrhu by částka mohla na účet přijít nejdříve v březnu 2027. Zda na ni ale důchodci nakonec budou mít skutečně nárok, závisí i na tom, od kdy člověk důchod pobírá. Část lidí, kteří do penze teprve míří, by tak na slíbenou pomoc vůbec nedosáhla.
Základem lednového přidání je 270 korun
Pevná část důchodu, úředně nazývaná
základní výměra, se od ledna zvýší z letošních 4 900 na 5 170 korun. K těmto 270 korunám přibude ještě malé navýšení procentní výměry. To je druhá část penze, která se odvíjí především od předchozích výdělků a získané doby pojištění. Pro rok 2027 vláda schválila její zvýšení o 0,2 %.
Výše důchodů v roce 2026 Měsíční zvýšení Výše důchodu od ledna 2027 12 000 Kč 285 Kč 12 285 Kč 15 000 Kč 291 Kč 15 291 Kč 20 000 Kč 301 Kč 20 301 Kč 25 000 Kč 311 Kč 25 311 Kč 30 000 Kč 321 Kč 30 321 Kč Vlastní výpočty pro plné samostatně vyplácené starobní důchody bez výchovného a bez omezení valorizace u předčasné penze. Zvýšení procentní výměry je zaokrouhlené na celé koruny nahoru.
Průměrný starobní důchod má podle odhadu ministerstva práce
po valorizaci dosáhnout 22 196 korun. Ministr Aleš Juchelka v zářijové tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) vysvětlil poměrně nízké přidání slovy:
„Relativně nízká valorizace je z jednoho pohledu také pozitivní zprávou, protože odráží nízkou inflaci.“ Nejnižší starobní penze překročí deset tisíc
Člověk, který dnes pobírá nejnižší starobní důchod ve výši 9 800 korun, se od ledna dostane na 10 340 korun měsíčně. Polepší si tedy o 540 korun. U takto nízké penze se do výsledku promítne
zvýšení zákonného minima, takže nestačí přičíst částku z běžného valorizačního výpočtu. Jednorázový příspěvek 2 000 korun zatím není schválený. Podle návrhu by se mohl vyplácet nejdříve v březnu 2027. Foto: Unsplash
Na stejné minimum dosáhne také
plný invalidní důchod třetího stupně. U dalších druhů důchodů budou nejnižší částky vypadat takto:
Typ důchodu Minimální měsíční částka v roce 2027 Starobní 10 340 Kč Invalidní I. stupně 6 894 Kč Invalidní II. stupně 7 755 Kč Invalidní III. stupně 10 340 Kč Vdovský nebo vdovecký 7 755 Kč Sirotčí 7 238 Kč Přehled se týká plných samostatně vyplácených českých důchodů. Při souběhu více penzí nebo u dílčích důchodů za české a zahraniční doby pojištění se částky stanovují jinak. Proč může stejný důchod přinést jiné přidání
Dva lidé s dnešní penzí 20 000 korun mohou mít po valorizaci na výplatě rozdílné částky. V našem příkladu se příjemce bez výchovného dostane na 20 301 korun. Pokud je ale ve stejných dvaceti tisících zahrnuté
výchovné za dvě děti, nová penze vyjde na 20 299 korun.
Od roku 2027 totiž zůstane při valorizaci stranou 500 korun za každé dítě, za které výchovné náleží. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) tuto částku nejprve odečte od procentní výměry, zvýší zbytek a
odečtené peníze zase přičte. Samotných 500 korun za dítě se dál nezvyšuje.
U některých předčasných důchodů bude rozdíl větší. Pokud byl důchod přiznán od 1. října 2023 a příjemce nedosáhl řádného důchodového věku před 1. lednem 2027, procentní výměra se mu při této valorizaci nezvýší. Běžné přidání v takovém případě představuje jen 270 korun v základní výměře. Případné dorovnání na zákonné minimum se posuzuje samostatně. Dva tisíce mají přijít nejdříve v březnu
Jednorázový příspěvek je k 26. říjnu 2026 stále součástí projednávaného návrhu. Výbor pro sociální politiku jeho doplnění do novely doporučil 14. října, schvalování zákona však ještě není dokončené.
Pomoc je v něm určená příjemcům
všech druhů českých důchodů. Vedle starobních, včetně předčasných, se počítá také s invalidními, vdovskými, vdoveckými a sirotčími penzemi. Podmínkou je, aby důchod náležel ode dne před 1. lednem 2027. Současně musí trvat nárok na jeho výplatu alespoň po část měsíce určeného pro příspěvek. Výše lednového přidání závisí na současném důchodu, výchovném i pravidlech pro předčasné penze. Foto: Magnific
Většina příjemců by nic nevyřizovala. Příspěvek má dorazit ve stejném termínu a stejným způsobem jako důchod. Zvláštní situace by nastala například tehdy, kdyby člověku nárok na výplatu penze zanikl v rozhodném měsíci ještě před obvyklým výplatním dnem.
V takovém případě
návrh vyžaduje písemnou žádost a stanoví výplatu do 60 dnů od jejího doručení. Žádost je třeba podat nejpozději do konce roku 2027. Lednové zvýšení proběhne automaticky. Žádost se týká pouze papírového oznámení, ve kterém ČSSZ sděluje novou částku důchodu. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, zakonyprolidi.cz, cssz.gov.cz, mpsv.gov.cz, psp.cz