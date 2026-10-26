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Důchodkyně půjčila vnukovi peníze na auto. Když je chtěla vrátit, zjistila, že se svou chybou dostala do problémů

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Dennívýzva
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Peníze půjčené v rodině nemusí být ztracené jen proto, že chybí písemná smlouva. Ústně uzavřená zápůjčka může být platná, při sporu je ale nutné prokázat, co si obě strany dohodly. Výpis z účtu doloží převod, sám však nemusí vysvětlit povinnost peníze vrátit. Situace seniorky a vnuka z titulku je modelová, nikoli ověřené svědectví konkrétní rodiny.
Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Ilustrační obraz vytvořený pro tento článek. Nezachycuje skutečné osoby ani doloženou událost.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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