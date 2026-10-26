Důchodkyně půjčila vnukovi peníze na auto. Když je chtěla vrátit, zjistila, že se svou chybou dostala do problémů

Občanský zákoník označuje běžné půjčení peněz jako zápůjčku. Její podstatou je předání zastupitelné věci s dohodou, že příjemce později vrátí věc stejného druhu. U peněz tedy nejde o odevzdání stejných bankovek. Oproti daru je zásadní právě povinnost vrácení, nikoli samotná skutečnost, že částku poskytla babička nebo jiný příbuzný.
Převod a dohoda jsou dvě různé skutečnosti
Věřitel potřebuje doložit nejen to, že peníze odešly z jeho účtu a dorazily příjemci. Podstatné je i ujednání, že nešlo o dar, příspěvek nebo úhradu jiného závazku. Písemná smlouva proto pomáhá zachytit výši částky, strany a podmínky vrácení ještě v době, kdy mezi příbuznými není spor.
Význam mohou mít také zprávy, e-maily, potvrzení o převzetí a další související důkazy. V komunikaci může příjemce výslovně potvrzovat, že si peníze půjčil a kdy je vrátí. Žádný jednotlivý doklad ale není automatickou zárukou úspěchu. Soud posuzuje důkazy v souvislostech, včetně toho, kdo a co má v řízení prokázat.
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Bez termínu splatnosti neznamená peníze navždy
Pokud smlouva neurčuje, kdy má být zápůjčka vrácena, zákon váže splatnost na její vypovězení. Není-li ujednáno jinak, výpovědní doba činí šest týdnů. Není proto správné automaticky počítat, že každý rodinný dluh musí být zaplacen hned následující den po neformální žádosti.
Strany si mohou podmínky vrácení sjednat také ve splátkách. Při jejich nedodržování záleží na dohodě a zákonných podmínkách případného požadavku na celé zbývající plnění. Pokud se spor dostane do fáze vymáhání, je potřeba rozumět také rozdílu mezi výzvou k úhradě a soudním platebním rozkazem. Ani blízké příbuzenství nenahrazuje dohodu o vrácení peněz.
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Podepsané uznání může pomoci, nespouští samo exekuci
Dlužník může dluh písemně uznat co do důvodu a výše. Takové uznání má zákonné důsledky pro dokazování a běh promlčení. Nestačí ale jakýkoli neurčitý vzkaz, že se rodina jednou vyrovná. Obsah listiny musí odpovídat skutečnému závazku a podmínkám, které právní úprava vyžaduje.
Běžná soukromá smlouva ani uznání dluhu samy nenahrazují vykonatelné soudní rozhodnutí. Pokud dobrovolné vrácení nepřijde, může být nutné nárok uplatnit soudně. Před dalším postupem je vhodné shromáždit smlouvu, bankovní doklady i původní komunikaci a vyjasnit splatnost. Dodatečně sepsaná listina musí pravdivě zachytit dohodu, nikoli předstírat datum nebo podmínky, které nikdy neexistovaly.
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