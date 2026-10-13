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Důchodci, zbystřete: Firmy vám zaplatí i přes 300 Kč za hodinu a kvůli práci nemusíte ani vytáhnout paty z domu

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Telefon, notebook a klidný kout v obývacím pokoji. Víc dnes k přivýdělku […]
Důchodci, zbystřete: Firmy vám zaplatí i přes 300 Kč za hodinu a kvůli práci nemusíte ani vytáhnout paty z domu

Důchodci, zbystřete: Firmy vám zaplatí i přes 300 Kč za hodinu a kvůli práci nemusíte ani vytáhnout paty z domu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 03:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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