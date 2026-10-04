Důchodci netuší, že je chtějí na úřadu práce: Nabízejí místa za téměř 49 000 Kč, některá i s 5 týdny dovolené

Spousta lidí si Úřad práce spojuje jen s evidencí nezaměstnaných. V jeho databázi volných míst se ale skrývají i nabídky šité na míru lidem, kteří už mají penzi vyřízenou a chtějí si k ní přivydělat nebo prostě zůstat v jednom kole. A některé z nich překvapí odměnou i podmínkami.
Pracujících důchodců rychle přibývá
Odchod do penze dávno není automatický konec kariéry. Počet pracujících seniorů se během deseti let zdvojnásobil a při posledním sčítání lidu v roce 2021 jich bylo přes půl milionu. Důvody se liší. Někdo potřebuje příjem navíc, jiný se nechce zavřít doma a ztratit kontakt s lidmi i každodenní řád.
Zájem je i z druhé strany. Při nízké nezaměstnanosti firmy o zkušené pracovníky nerady přicházejí a cení si jejich praxe, rozvahy i spolehlivosti. Starší zaměstnanci navíc často zaučují mladší kolegy a drží v týmu stabilitu. Roste také ochota nabízet kratší úvazky, o které bývá mezi uchazeči velký zájem.
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Úřad práce vede i spoustu míst, která sednou právě penzistům. Jde o zkrácené úvazky, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Najdete tu drobné úvazky na pár hodin týdně i kvalifikované profese, u kterých výdělek šplhá do desítek tisíc korun.
Kdo si myslí, že na seniory čeká jen úklid nebo hlídání, bude překvapený. Mezi inzeráty se objevují i místa, kde se cení dlouholetá odbornost, a zaměstnavatelé u nich rovnou počítají s kratší pracovní dobou.
Nadprůměrný plat i pět týdnů dovolené
Nejlépe placené nabídky se pohybují vysoko nad průměrem. Jako středoškolský učitel v Brandýse nad Labem lze podle evidence úřadu vydělat měsíčně téměř 49 tisíc korun, a to dokonce i na zkrácený úvazek. Škola k tomu dává služební notebook nebo tablet, osobní ohodnocení a příspěvky ze zaměstnaneckého fondu.
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Lákavé podmínky nabízí také oční klinika v Ostravě, která shání praktickou nebo všeobecnou sestru za 35 až 40 tisíc korun. Zaměstnavatel u ní láká na kratší úvazek, stravenkový paušál, mimořádné odměny dvakrát za rok a pět týdnů dovolené. Velký zájem je i o řemeslníky a zkušené odborníky, kterých se na trhu práce dlouhodobě nedostává.
Dvě nejlépe placené nabídky shrnuje následující tabulka:
Pozice Kde Mzda Co navíc Učitel na střední škole Brandýs nad Labem téměř 49 000 Kč měsíčně (i na zkrácený úvazek) služební notebook nebo tablet, osobní ohodnocení, příspěvky ze zaměstnaneckého fondu Praktická nebo všeobecná sestra oční klinika v Ostravě 35 až 40 tisíc Kč kratší úvazek, stravenkový paušál, odměny dvakrát za rok, pět týdnů dovolené Komu stačí pár hodin týdně
Ne každý senior touží po plném nasazení. Pro spoustu lidí je důležitější přijít mezi lidi na pár hodin a mít dost času na rodinu i koníčky. I takových míst je v nabídce dost.
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Za úklid, hlídání vrátnice nebo výpomoc v sociálních službách se běžně platí kolem 140 až 200 korun na hodinu, většinou na dohodu a s pracovní dobou jen na část dne. Některé pozice nabízejí i drobné benefity navíc. Administrativně zkušení lidé zase najdou zkrácené úvazky v účtárnách.
Samostatnou kapitolou jsou asistenti pedagoga. Od letošního září platí nové pravidlo ministerstva školství, podle kterého má mít každá početnější první třída svého asistenta. Škol, které takového člověka shánějí, je proto hodně, i když místo vyžaduje odpovídající kurz nebo vzdělání.
Na co si dát pozor, než zareagujete
U každé nabídky se vyplatí pečlivě číst podmínky. Pozor si dejte hlavně na tři věci:
Přečtěte si také: Víte, jaký důchod dostane Čech, který celý život pracoval v Německu? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada uvedená mzda někdy platí pro plný úvazek, takže při polovičním se úměrně krátí; některé inzeráty patří na takzvaný chráněný trh práce, kde mají přednost lidé s invalidním důchodem nebo zdravotním omezením, takže pro běžného starobního důchodce vhodné nejsou; volná místa v databázi rychle přibývají i mizí, u konkrétního inzerátu si proto předem potvrďte, že ještě platí a za jakých podmínek.
Hledat se dá přímo v evidenci Úřadu práce i na běžných pracovních portálech, které volná místa shromažďují.
Zdroje: https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/prace-v-duchodu, https://www.businessinfo.cz/clanky/vetsina-firem-zamestnava-seniory-a-jejich-praci-ocenuje-pomohly-by-zkracene-uvazky/, https://www.mesec.cz/clanky/rodice-starsi-lide-a-studenti-maji-vetsi-sanci-pracovat-na-zkraceny-uvazek-firmy-je-zacinaji-casteji-nabizet/, https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/asistent-musi-byt-od-zari-v-kazde-prvni-tride-s-vice-nez-15-zaky-nedari-se-nam_2606161050_vaa, https://energozrouti.cz/clanek/urad-prace-otevrel-pozice-vhodne-i-pro-duchodce
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