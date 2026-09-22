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Důchodci netuší, co je 1. ledna čeká: Vláda slibovala vysokou valorizaci důchodů, nakonec dá navíc 34 korun

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Statisíce seniorů si od Nového roku slibovaly citelné přilepšení. Vládní politici mluvili […]
Důchodci netuší, co je 1. ledna čeká: Vláda slibovala vysokou valorizaci důchodů, nakonec dá navíc 34 korun

Důchodci netuší, co je 1. ledna čeká: Vláda slibovala vysokou valorizaci důchodů, nakonec dá navíc 34 korun

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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