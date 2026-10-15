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Důchodci mají dostat jednorázově 2 000 korun navíc. Rozhodne, zda jim penze náleží už před lednem 2027

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Koalice navrhuje jednorázový příspěvek 2 000 korun k důchodu pro penze přiznané před 1. lednem 2027. Vláda schválila i lednovou valorizaci o průměrně 304 korun.
Koalice se dohodla na příspěvku 2 000 korun k důchodu, zákon ale musí schválit Parlament.

Koalice se dohodla na příspěvku 2 000 korun k důchodu, zákon ale musí schválit Parlament.

Zdroj: FOTO:Pexels.com
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

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