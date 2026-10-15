Důchodci mají dostat jednorázově 2 000 korun navíc. Rozhodne, zda jim penze náleží už před lednem 2027

Koalice se dohodla na jednorázovém příspěvku 2 000 korun pro příjemce důchodů. Opatření zatím čeká na projednání v Parlamentu a podpis prezidenta republiky. Nárok má podle návrhu záviset na tom, zda člověk získal důchod ještě před koncem roku 2026. Od 1. ledna 2027 navíc začne platit vládou schválená valorizace penzí.
Jednorázový příspěvek 2 000 korun čeká na schválení
Vládní koalice uzavřela dohodu o jednorázovém příspěvku ve výši 2 000 korun pro důchodce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí ČR má tato částka pomoci příjemcům starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Získání peněz ovšem vyžaduje dokončení celého legislativního procesu. Zákon musí nejprve schválit Parlament a následně ho podepisuje prezident republiky. Přesný termín výplaty proto úřad ještě nestanovil.
Důvodem pro přípravu jednorázové částky je očekávaný vývoj poměru penzí k výdělkům. Podle odhadu klesne poměr průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu k průměrné hrubé mzdě v roce 2027 z 41,9 % na přibližně 40,2 %.
„Debata o penězích navíc pro důchodce není o žádném dárečku. Při samotné valorizaci by průměrný důchod vzrostl přibližně o 1,4 procenta. Přesto očekáváme, že poměr průměrného důchodu k průměrné hrubé mzdě v roce 2027 klesne z 41,9 na 40,2 procenta. Považuji za legitimní na tento vývoj reagovat. Proto jsme se v koalici dohodli, že důchodci obdrží jednorázově 2 000 korun navíc. Zároveň jde o odpovědnější řešení vůči státnímu rozpočtu než promítat tuto pomoc do pravidelné měsíční výše důchodu,“ říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Podmínky vyžadují přiznání důchodu před 1. lednem 2027
Podle podmínek v návrhu má mít na příspěvek 2 000 korun nárok každý, komu byl některý z důchodů z českého důchodového pojištění přiznán před 1. lednem 2027. Druhou podmínkou je trvání nároku na výplatu penze alespoň po část měsíce, ve kterém se bude příspěvek vyplácet.
Samotné pobírání předčasného starobního důchodu nárok na peníze podle návrhu nevylučuje. Pokud člověk odešel do předčasné penze před začátkem roku 2027 a výplata mu v měsíci vyplácení příspěvku náleží, měl by podle navrhovaných pravidel 2 000 korun obdržet.
Lidé s důchodem přiznaným až v průběhu roku 2027 podle návrhu nárok na tento jednorázový příspěvek mít nebudou. Konečnou podobu podmínek pro výplatu určí až schválené znění zákona. Příjemci dvou souběžně vyplácených důchodů dostanou podle MPSV jednorázovou částku 2 000 korun pouze jednou.
Pravidelná valorizace zvýší od ledna 2027 základní výměru o 270 korun
Vedle projednávaného příspěvku schválila vláda nařízení, které upravuje parametry pravidelné valorizace důchodů od 1. ledna 2027. Základní výměra všech důchodů vzroste o 270 korun na 5 170 korun měsíčně. Tuto částku obdrží každý příjemce důchodu ve stejné výši. Vláda současně využila zákonnou možnost navýšení nad stanovené minimum a schválila růst procentní výměry o 0,2 %.
U průměrného starobního důchodu činí nárůst procentní výměry dalších 34 korun měsíčně. Celkové zvýšení průměrného starobního důchodu tak dosahuje 304 korun měsíčně, což odpovídá přibližně 1,4 %. Po započtení valorizace se průměrný starobní důchod dostane na částku 22 196 korun měsíčně. Odlišný režim platí pro předčasné důchodce, kteří ještě nedosáhli řádného důchodového věku. Těmto lidem se podle platných pravidel valorizace procentní výměry odkládá až do dosažení řádného důchodového věku.
„Relativně nízká valorizace je z jednoho pohledu také pozitivní zprávou, protože odráží nízkou inflaci. V srpnu meziročně činila 1,9 procenta. Přesto jsme využili možnost, kterou právní úprava nabízí, a zvýšili důchody nad stanovené minimum,“ doplnil Juchelka.
Minimální důchody se od roku 2027 změní podle druhu penze
Od roku 2027 se podle MPSV mění rovněž minimální procentní výměry jednotlivých druhů penzí, jejichž výše se ze zákona odvíjí od základní výměry důchodu. Součet základní výměry 5 170 korun měsíčně a příslušné minimální procentní výměry pak určuje celkovou minimální výši daného typu důchodu.
|Druh důchodu
|Minimální procentní výměra od roku 2027
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Základní výměra od ledna 2027
|Starobní důchod a invalidní důchod III. stupně
|5 170 Kč
|5 170 Kč měsíčně
|Invalidní důchod II. stupně, vdovský a vdovecký důchod
|2 585 Kč
|5 170 Kč měsíčně
|Sirotčí důchod
|2 068 Kč
|5 170 Kč měsíčně
|Invalidní důchod I. stupně
|1 724 Kč
|5 170 Kč měsíčně
MPSV předložilo také samostatné nařízení o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2027. Opatření se týká zejména účastníků odboje za druhé světové války, některých jejich pozůstalých a osob postižených křivdami komunistického režimu. Tyto příplatky se zvýší stejně jako procentní výměry důchodů o 0,2 % s odhadovaným dopadem na státní rozpočet přibližně 4 miliony korun.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mpsv.gov, facebook, podnikatel).