Důchodci letos dostanou vánoční bonus 1 000 korun. O výši penze nerozhoduje, nárok ale nemají všichni

Vánoční období bývá pro domácnosti seniorů spojeno s vyššími výdaji, ať už jde o potraviny, rodinné návštěvy nebo dárky pro nejbližší. Některé samosprávy proto poskytují starším obyvatelům příspěvky z vlastních rozpočtů, které jim mají pomoci zvládnout zvýšené náklady.
Jednou z nich je pražská Březiněves, kde zastupitelé schválili mimořádnou vánoční výpomoc pro rok 2026. Oprávnění obyvatelé mohou získat 1 000 korun, aniž by se částka odvíjela od výše jejich starobního důchodu. Na rozdíl od pravidelné valorizace se však nejedná o celostátní opatření. Peníze jsou určeny pouze seniorům splňujícím podmínky stanovené místní radnicí.
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Tisícikorunu získají senioři od určitého věku
Vánoční finanční výpomoc je v Březiněvsi určena obyvatelům, kteří mají v této městské části trvalý pobyt a během roku 2026 dosáhnou alespoň 70 let. Nárok tedy mohou splnit také lidé, kteří sedmdesáté narozeniny oslaví až v listopadu nebo prosinci.
Podmínky neomezují pomoc na seniory s nejnižšími důchody, a příspěvek tak není odstupňován podle jejich měsíční penze. Zastupitelstvo pravidla schválilo už 15. prosince 2025 v rámci rozhodování o sociálních příspěvcích na následující rok. Částka 1 000 korun představuje jednorázovou vánoční výpomoc, nikoliv trvalé zvýšení důchodu. Senioři z jiných městských částí na stejný příspěvek od Březiněvsi nárok nemají.
Vánoční výpomoc není jedinou podporou, kterou mohou místní starší obyvatelé využít. Březiněves má pro rok 2026 schválený také příspěvek na pedikúru ve výši 100 korun, který lze čerpat nejvýše jednou měsíčně. Pro tuto formu podpory platí nižší věková hranice, protože je určena seniorům, kteří v příslušném kalendářním roce dosáhnou alespoň 65 let.
Další možnost představuje rehabilitační a regenerační cvičení vedené fyzioterapeutkou. Účastníci s trvalým pobytem v městské části platí za jednotlivou lekci 40 korun a zbývající část nákladů hradí radnice. Při pravidelném využívání těchto služeb tak mohou senioři během roku ušetřit další peníze.
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Další pomoc může dosáhnout až 3 000 korun
Zvláštní pravidla platí pro obyvatele, kteří se nečekaně dostanou do obtížné životní situace. Městská část jim může po individuálním posouzení sociální komisí poskytnout finanční pomoc až 3 000 korun. Nejde však o automatickou dávku, protože každá žádost se hodnotí samostatně podle konkrétních okolností.
Radnice zároveň pamatuje na významná životní jubilea a při dosažení 65, 70, 75 nebo 80 let poskytuje dárkovou poukázku v hodnotě 500 korun. U obyvatel starších 80 let se může podoba dárku řešit individuálně podle jejich potřeb. Vedle vánočního bonusu tak existuje několik dalších forem podpory, které mají odlišné podmínky a účel.
Finanční pomoc pro starší obyvatele poskytuje rovněž Praha-Libuš, její program má ale jiné zaměření. Městská část v květnu 2026 oznámila příspěvek ve výši 1 000 korun na sportovní, kulturní a volnočasové aktivity pro místní seniory starší 65 let. Zájemci se musejí zaregistrovat prostřednictvím systému Aktivní město a následně požádat o podporu v programu Senior 2026.
Peníze tedy nejsou určeny na běžné vánoční nákupy nebo úhradu domácích výdajů, ale na konkrétní aktivity. Obyvatelé, kteří potřebují pomoc s registrací, se mohou obrátit přímo na úřad městské části. Příklad ukazuje, že i příspěvky ve stejné výši mohou mít v jednotlivých obcích výrazně odlišná pravidla.
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Celostátní vánoční příspěvek schválený není
Důležité je rozlišovat mezi příspěvky vyplácenými samosprávami a penězi, které seniorům náleží ze státního důchodového systému. Česká republika nemá pro rok 2026 schválený plošný vánoční bonus 1 000 korun pro všechny příjemce starobních důchodů.
Pravidelné důchody se letos zvýšily od ledna, kdy základní výměra vzrostla o 240 korun na 4 900 korun měsíčně a procentní výměra se zvýšila o 2,6 procenta. Tyto částky jsou součástí zákonného mechanismu valorizace a s místní vánoční výpomocí nijak nesouvisejí. Senioři, kteří chtějí zjistit, zda mohou získat podobný příspěvek, by proto měli sledovat informace svého obecního nebo městského úřadu. Právě samospráva rozhoduje, zda takovou podporu poskytne, komu ji přizná a jakým způsobem budou peníze vyplaceny.
mpsv.gov.cz, cvamclibus.c