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Důchodci letos dostanou vánoční bonus 1 000 korun. O výši penze nerozhoduje, nárok ale nemají všichni

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Dennívýzva
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Někteří čeští senioři si před letošními Vánocemi finančně přilepší. Mimořádný příspěvek ve výši 1 000 korun už schválila jedna z pražských městských částí, která ho poskytuje bez ohledu na výši pobíraného důchodu. Rozhodující je především věk a místo trvalého pobytu. Vedle vánoční výpomoci mohou starší obyvatelé získat také další finanční podporu, o níž mnozí nemusejí vědět.
Někteří čeští senioři si před letošními Vánocemi finančně přilepší.

Někteří čeští senioři si před letošními Vánocemi finančně přilepší.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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