Důchodci dostanou od ledna 2027 jen 304 Kč navíc. Stát jim to chce vynahradit jednorázovou částkou, o které většina seniorů neví

Vláda slibuje seniorům peníze navíc jako vyrovnání za lednové zvýšení důchodů, které pro rok 2027 vychází hodně skromně. Průměrný starobní důchod totiž stoupne jen o 304 korun měsíčně. U slíbené částky přitom zatím chybí platný zákon i pevný termín výplaty a v prvních zprávách o valorizaci tyto podrobnosti snadno zapadly. Kdy peníze přijdou, kdo je dostane a jsou vůbec jisté?
Dva tisíce korun jako náplast
Kompenzací za skromné lednové zvýšení v roce 2027 má být jednorázový příspěvek ve výši 2 000 Kč, na kterém se dohodla vládní koalice. Ministerstvo práce a sociálních věcí ho představuje jako reakci na nízkou řádnou valorizaci.
O příspěvek se podle návrhu ve většině případů žádat nebude. Přijde sám společně s důchodem, takže kdo penzi dostává na účet, najde ho na účtu, a kdo ji dostává poštou, převezme ho od doručovatele. Písemnou žádost by musel podat jen ten, komu nárok na výplatu důchodu skončí v měsíci výplaty příspěvku ještě před jeho obvyklým výplatním dnem.
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Příspěvek zatím nemá oporu v žádném platném předpisu. Do zákona se má dostat pozměňovacím návrhem k novele zákona o důchodovém pojištění, kterou má teď v rukou Sněmovna. Sociální výbor Sněmovny ho 14. října 2026 doporučil schválit.
Novelu ještě čeká hlasování celé Sněmovny, potom na ni přijde řada v Senátu a nakonec u prezidenta. Opozičním poslancům na výboru vadilo, že by dva tisíce dostali plošně všichni důchodci, tedy i ti s vysokou penzí. Tyto peníze by podle nich lépe posloužily, kdyby šly na rozvoj terénní péče o seniory a na zařízení, která se o ně starají.
Kdy dorazí výplata
S lednovým důchodem dva tisíce určitě nepřijdou. Ministr práce Aleš Juchelka podle ČTK na jednání výboru uvedl, že je senioři dostanou nejdříve v březnu 2027. Kdy přesně, záleží na datu účinnosti zákona, protože podle pozměňovacího návrhu se dva tisíce vyplatí až ve druhém měsíci po něm.
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Čím déle bude novela putovat parlamentem, tím později důchodcům peníze přijdou. Dokud zákon neprojde, zůstává měsíc výplaty otevřený.
Kdo na peníze dosáhne
Peníze mají připadnout všem, jejichž český důchod jakéhokoli druhu náleží nejpozději od 31. prosince 2026. Týká se to lidí, kteří pobírají:
starobní důchod včetně předčasného, invalidní důchod, vdovský nebo vdovecký důchod, sirotčí důchod. Přečtěte si také: Kdo pracuje v důchodu, dostane za každý rok práce přidáno 1,5 % k penzi. Má to ale 1 háček, o kterém většina seniorů netuší
Současně musí nárok na výplatu důchodu ještě trvat v měsíci, kdy se dva tisíce posílají. Nemusí jít o celý měsíc, postačí jeho část.
Senioři, kterým důchod náleží až od některého dne v roce 2027, s penězi podle současného znění návrhu počítat nemohou. U lidí, kteří odcházejí do penze kolem přelomu roku, tak rozhoduje den, od kterého jim důchod náleží, i kdyby rozhodnutí o něm přišlo až v roce 2027. Žádost o takový důchod je ale podle návrhu potřeba podat nejpozději do konce roku 2027.
Proč přidají tak málo
Samotné lednové zvýšení už je hotová věc. Vláda ho stanovila nařízením, které nabude účinnosti 1. ledna 2027. Pevná část penze, kterou dostávají všichni stejně, stoupne o 270 korun. Část odvozená od odpracovaných let a výdělků se zvedne o 0,2 %. Průměrnému starobnímu důchodci tak od ledna 2027 přibude 304 korun měsíčně.
Přečtěte si také: Skvělá zpráva pro důchodce, kteří pracují na dohodu. Od ledna si bez odvodů vydělají až 12 499 Kč měsíčně Nízké lednové zvýšení důchodů souvisí hlavně s pomalým růstem cen, na který je pravidelná valorizace navázaná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Za skromným navýšením stojí hlavně pomalý růst cen, protože na inflaci je pravidelná valorizace ze zákona navázaná. Povinný zákonný výpočet by tentokrát zvedl jen pevnou část. Procentní navýšení k tomu vláda přidala z vlastního rozhodnutí, což jí zákon umožňuje.
Háček pro předčasné důchodce
Částka 304 korun je průměr a na výměru ji neuvidí každý. Pokud někomu vznikl nárok na předčasný důchod po 30. září 2023 a řádného důchodového věku nedosáhne do konce roku 2026, přidá se mu od ledna 2027 pouze 270 korun v pevné části. Procentní navýšení se ho podle nařízení netýká. Na jednorázový příspěvek by ale podle ministerstva i podle znění návrhu měl nárok stejně jako ostatní.
Rozdíl ukazuje tabulka:
Zvýšení od ledna 2027 Ostatní důchodci Předčasní důchodci s nárokem po 30. září 2023, kteří řádného důchodového věku nedosáhnou do konce roku 2026 Pevná část o 270 Kč o 270 Kč Část odvozená od odpracovaných let a výdělků o 0,2 % netýká se jich Celkem měsíčně 304 Kč u průměrného starobního důchodu 270 Kč Přečtěte si také: Lektor komunikace prozradil, proč Češi dělají u samoobslužných pokladen tuhle 1 věc. Prodavačky trpí
Lednové zvýšení se k důchodu připíše samo a žádat o ně nikdo nemusí. Jestli k němu v příštím roce přibudou i dva tisíce korun navíc, rozhodnou poslanci, senátoři a prezident.
Zdroje: https://mpsv.gov.cz/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-prumerny-duchod-vzroste-na-22-196-korun-k-tomu-duchodci-obdrzi-jednorazove-2-000-korun-navic, https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=281280, https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/2026/Sb_2026_177_PZZ.pdf, https://www.fintag.cz/2026/10/14/dva-tisice-korun-pro-duchodce-prosly-socialnim-vyborem/, https://zpravy.kurzy.cz/878458-prispevek-2-000-kc-dostanou-duchodci-nejdrive-v-breznu-2027-kdo-penize-dostane-a-kdo-ne/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/vlada-schvalila-valorizaci-duchodu-a-jednorazovy-prispevek-dva-tisice-korun-377812, https://www.finance.cz/aktuality/jednorazovy-prispevek-k-duchodu-budou-mit-narok-i-predcasni-duchodci/, https://energozrouti.cz/clanek/duchodci-2027-valorizace-a-prispevek-2000-kc