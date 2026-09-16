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Důchodci čekají na důležité rozhodnutí. Lednové zvýšení penzí však může být pro většinu ponižující

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O kolik se od ledna 2027 skutečně zvýší důchody, zatím není definitivně rozhodnuto. Aktuální propočet zákonné valorizace se snížil přibližně na 270 korun. Vláda bude o konečné podobě jednat už v pondělí 21. září.
Důchodci čekají na důležité rozhodnutí. Lednové zvýšení penzí zatím vychází jen na 270 korun.

Důchodci čekají na důležité rozhodnutí. Lednové zvýšení penzí zatím vychází jen na 270 korun.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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