Důchodci čekají na důležité rozhodnutí. Lednové zvýšení penzí však může být pro většinu ponižující

Ještě na začátku září se počítalo s tím, že by lednové zvýšení důchodů mohlo činit přibližně 300 korun měsíčně. Po zpřesnění údajů však ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka uvedl, že současný propočet zákonné valorizace vychází pouze zhruba na 270 korun. Důchody se podle zákonného mechanismu pravidelně upravují především podle vývoje cen a části růstu reálných mezd. Konečná částka pro leden 2027 však zatím stanovena nebyla.
Vláda má zároveň možnost rozhodnout o vyšším růstu, než jaký vychází přímo ze zákonného výpočtu. Ve veřejné debatě se v posledních týdnech objevila i částka kolem 576 až 590 korun měsíčně. Premiér Andrej Babiš na začátku září uvedl, že kabinet může rozhodnout o zvýšení až o 2,7 procenta. Nejde ale o schválenou částku a není proto možné nyní počítat s tím, že právě o tolik penze od ledna skutečně vzrostou.
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Vyšší pravidelná valorizace by znamenala miliardové výdaje navíc
Jedním z hlavních důvodů, proč vláda zvažuje několik variant, jsou dlouhodobé náklady. Podle Juchelky znamená každých dalších 100 korun přidaných do pravidelné měsíční penze pro státní rozpočet přibližně 2,7 až tři miliardy korun ročně. Pokud se totiž částka stane součástí důchodu, promítá se také do dalších let a budoucích výdajů na penze.
Právě proto ministr připustil jako jednu z možností mimořádný jednorázový příspěvek. Ten by seniorům přinesl dodatečné peníze, ale na rozdíl od trvalého zvýšení důchodů by nezvyšoval základ pro další roky. O konkrétní částce případného příspěvku zatím rozhodnuto nebylo. Jde tedy pouze o jednu z variant, které jsou nyní součástí vládního jednání.
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Jasněji má být už v pondělí 21. září
Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdilo, že konečné parametry lednové valorizace jsou stále předmětem jednání. Konkrétní návrh má být představen při pondělním jednání vlády, které připadá na 21. září 2026. Do té doby proto nelze částku 270 korun ani vyšší varianty považovat za definitivní podobu lednového zvýšení.
Pro současné důchodce je důležité také to, že případná debata o mimořádném příspěvku je oddělena od samotného zákonného valorizačního mechanismu. Vláda tak nyní řeší především to, zda zůstane pouze u částky vycházející ze zákonného výpočtu, zda pravidelné zvýšení navýší nad jeho rámec, nebo zvolí kombinaci s jednorázovou pomocí. Jasno by mělo být po nejbližším jednání kabinetu.
idnes.cz, ct24.ceskatelevize.cz