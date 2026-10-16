Důchodce čeká zásadní změna. Výplaty penzí začnou fungovat úplně jinak

Výplata penzí v České republice projde v příštím roce velkou proměnou. Česká správa sociálního zabezpečení připravila zcela nový systém úhrady důchodů, který začne platit od léta. Senioři dostanou na začátku roku naposledy pravidelný valorizační doplatek a následně přejdou na jednodušší měsíční režim. Lidé se ale o své peníze rozhodně bát nemusí.
Konec složitých doplatků
Každoroční lednové dorovnávání penzí se stane brzy minulostí. Dnes senioři dostávají své peníze měsíc dopředu podle takzvaného klouzavého období. Pokud má někdo stanovený termín na desátý den v měsíci, pokrývá mu zaslaná částka období do devátého dne následujícího měsíce. Prosincová platba tak běžně zasahuje až do prvních lednových dnů nového roku.
Za dny od prvního ledna do výplatního termínu proto vždy vznikal nárok na poměrnou část zvýšení. Česká správa sociálního zabezpečení tuto částku posílala ve formě samostatného doplatku ke standardní výplatě. Systém výpočtů celou situaci administrativně velmi komplikoval a spousta lidí se v částkách těžko orientovala. Leden příštího roku přinese tento bonus úplně naposledy. Lidé s pozdějším výplatním termínem obdrží logicky za tyto lednové dny o něco vyšší dorovnání.
Přechod na kalendářní měsíce
V polovině léta odstartuje velká systémová změna a stát opustí dosavadní složité klouzavé období. Od prvního července se začnou důchody počítat přesně za celý kalendářní měsíc. Česká správa sociálního zabezpečení ujišťuje, že změna se bude týkat plošně všech důchodců, kterým penzi vyplácí.
Nový režim v praxi znamená podstatné zjednodušení. Pokud úřad posílá peníze desátého července, půjde o částku za předchozí měsíc. Další srpnová výplata už pokryje kompletní červenec. Zavedení novinky může u některých seniorů mírně posunout jejich zavedené termíny. Přechodná pravidla ale zaručují plynulý chod a žádné krácení celkových částek nehrozí. Změna se vyhne lidem s rentou od ministerstev vnitra či obrany. Ostatní složky státu jako armáda nebo policie už výplaty za kalendářní měsíce dávno využívají a lednové valorizační doplatky vůbec neřeší.
Vyšší průměrná penze a příspěvek
Začátek nového roku přinese všem příjemcům také příjemné finanční přilepšení. Průměrný starobní důchod poskočí o rovných 304 korun měsíčně a vyšplhá se na rekordní částku 22 196 korun. Senioři navíc na své bankovní účty nebo složenky dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Státní rozpočet tyto masivní úpravy vyjdou na 10,3 miliardy korun.
Úpravy se dotknou i garantovaných minimálních částek pro všechny typy penzí. Lidé pobírající klasický starobní důchod a invalidé třetího stupně mají od ledna garantováno 5170 korun. U invalidů druhého stupně a u vdovských či vdoveckých důchodů stát stanovil nové minimum na 2585 korun. Pro první stupeň invalidity nově platí spodní hranice 1724 korun a u sirotčích penzí se jedná o částku 2068 korun měsíčně.
Novinka pro manžele a osud výchovného
Pozornost poutá také chystané pozastavení každoroční valorizace výchovného. Od ledna se tento oblíbený příspěvek za péči o děti přestane automaticky navyšovat a zůstane na stávající hodnotě. Zástupci vládní koalice nicméně uvažují o brzkém návratu k původnímu modelu a výchovné by se mohlo znovu začít valorizovat od roku 2028.
Skutečnou revoluci v rodinných rozpočtech pak představuje zcela nová možnost sdílení vyměřovacích základů pro výpočet starobního důchodu. Manželé nebo registrovaní partneři mohou nově podat dobrovolné společné prohlášení a požádat úřady o rovnoměrné rozdělení příjmů za období trvání svazku. Opatření významně pomůže párům, kde měl jeden z partnerů po celou dobu výrazně nižší výdělky kvůli péči o malé děti nebo domácnost a hrozila by mu velmi nízká penze.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tn.nova, cnn.iprima).