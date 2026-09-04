Důchod v 62 letech pro ženy i muže? Polský Sejm řešil návrh na sjednocení věku

V Sejmu se řešil věk odchodu do důchodu. Hovořilo se o tom, že by obě pohlaví odcházela do důchodu v 62 letech. Zároveň se hovořilo o potřebě výjimek nebo dalších řešení pro osoby pracující za specifických okolností.
Hlavní cíle petice
Jaký je vlastně cíl sjednocení? Sejm chtěl rovnější dobu pobírání dávek pro ženy a muže. Zároveň se rozhodl snížit rozdíly v jejich výši. V současné době mohou ženy odejít do důchodu v 60 letech, zatímco muži v 65 letech. Podle údajů Ústředního statistického úřadu je průměrná délka života u žen 82,26 let a u mužů 74,93 let.
Petice byla projednána petičním výborem v březnu. Během schůze Zbigniew Wasiak, vedoucí oddělení odboru sociálního zabezpečení na Ministerstvu rodiny, práce a sociální politiky, uvedl, že ministerstvo v současné době nevidí důvod pro zahájení prací na legislativních změnách v této oblasti. Podle jeho názoru je současný rozdílný věk odchodu do důchodu pro ženy a muže také v souladu s právem Evropské unie.
Místopředsedkyně Komise Urszula Augustynová poznamenala, že jakékoli rozhodnutí o srovnání věku odchodu do důchodu by mělo zohlednit připravenost veřejnosti na takovou změnu. Podle jejího názoru zkušenosti z předchozích pokusů o reformu ukazují, že by se měl klást větší důraz na povzbuzování Poláků k delšímu setrvání v pracovním procesu.
Důchodový věk? Jen číslo
Věk odchodu do důchodu je daný. Přesto ho mnozí vlastně vůbec nedodržují. Vlastně je důchodový věk jakási fikce. Stále více seniorů totiž zůstává profesně aktivních ve věku, kdy už by si měli dopřávat odpočinek a užívat si vnoučat.
Podle údajů ZUS připadalo na konci roku 2025 na každých 1 000 osob pobírajících dávky 137 pracujících důchodců. Mezi pracujícími důchodci jednoznačně dominují ženy. Na konci loňského roku tvořily 58,2 % ekonomicky aktivních seniorů.
Jsou různé věky v rozporu s ústavou?
„Závěr vyvozený z rozsudku Ústavního soudu ze dne 15. července 2010, spisová značka K 6/07, se jeví jako přesný, podle nějž je rozdílný věk odchodu do důchodu pro ženy a muže, ačkoli je v souladu s články 32 a 33 Ústavy Polské republiky, prvkem právního statusu, který je silně určen rozdíly mezi pohlavími, a – jak Ústavní soud poznamenal – tyto rozdíly sociální povahy se zmenšují a biologické rozdíly, ačkoli neměnné, budou představovat stále slabší předpoklad pro rozlišení věku odchodu do důchodu,“ čteme ve stanovisku k petici, které vydali poslanci.
Zbigniew Wasiak, vedoucí oddělení sociálního zabezpečení Ministerstva rodiny, práce a sociální politiky, během slyšení výboru zdůraznil, že rozsudek Ústavního soudu ze dne 15. července 2010 ukazuje, že věk odchodu do důchodu 60–65 let je v souladu s Ústavou , včetně článků 32 a 33. Poznamenal, že ministerstvo se v současné době domnívá, že neexistují důvody pro provedení změn v tomto ohledu.
Zdroje článku: www.wnp.pl, www.pulshr.pl, forsal.pl, www.storicko.cz