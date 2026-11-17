Související článek: Dva lidé mají stejně vysoký důchod. Po zaplacení bydlení ale jednomu zbývá sotva polovina
Bydlení rozhoduje o většině rozpočtu
Největší rozdíl mezi seniory často nevytváří výše penze, ale náklady na bydlení. Člověk ve vlastním bytě bez hypotéky může platit hlavně energie, služby, fond oprav a údržbu. Nájemník ve velkém městě musí z téhož příjmu pokrýt také nájemné, které může představovat významnou část měsíčního rozpočtu. Proto není možné univerzálně prohlásit, že penze kolem 22 tisíc korun stačí, nebo nestačí. Rozumné hodnocení musí vycházet z konkrétního místa, velikosti domácnosti a pravidelných závazků.
Související článek: Dva lidé mají stejně vysoký důchod. Po zaplacení bydlení ale jednomu zbývá sotva polovina
Jednoduchý model ukáže skutečný rozdíl
Představme si dvě modelové domácnosti se stejným měsíčním příjmem 22 tisíc korun. První vydá za bydlení a energie sedm tisíc, druhá čtrnáct tisíc. Po těchto platbách zůstane první patnáct tisíc, druhé jen osm tisíc korun na potraviny, léky, dopravu, oblečení a další potřeby. Jde o ilustrační výpočet, nikoliv o statistiku typických nákladů českých důchodců. Ukazuje však, proč samotné srovnávání průměrných penzí může být zavádějící. Pro posouzení finanční situace je zásadní částka, která zůstává po zaplacení nezbytných nákladů.
Související článek: Dva lidé mají stejně vysoký důchod. Po zaplacení bydlení ale jednomu zbývá sotva polovina
Rezerva není luxus
I při skromném rozpočtu se mohou objevit nepravidelné výdaje, například oprava lednice, zubní ošetření nebo nedoplatek za energie. Pokud domácnost nemá žádnou rezervu, může jediná taková událost znamenat nutnost půjčky. Vytváření finanční rezervy nemusí začínat vysokou částkou. Důležitější je pravidelnost a oddělení peněz určených na běžné nákupy od prostředků na mimořádné situace. Zároveň není vhodné vytvářet rezervu za cenu odkládání nezbytné zdravotní péče nebo nedostatečného stravování. Smyslem je stabilita, nikoliv extrémní šetření.
Související článek: Důchod v nájmu děsí čím dál víc Čechů. Stáří bez vlastního bytu může být pastí k přežití
Kde hledat úspory bez ztráty pohodlí
Nejprve se vyplatí projít opakované platby, například telefonní tarif, předplatné služeb a zálohy na energie. Některé smlouvy zůstávají roky beze změny, přestože domácnost už služby nevyužívá. Pozornost si zaslouží také bankovní poplatky a nevýhodné pojištění, pokud se podmínky dlouhodobě nekontrolovaly. U energií je důležité porovnávat celkovou cenu a smluvní závazky, nikoliv pouze reklamní částku za jednotku. Úspora by neměla vznikat omezováním bezpečného vytápění nebo zanedbáváním nutných oprav.
Související článek: Důchod v nájmu děsí čím dál víc Čechů. Stáří bez vlastního bytu může být pastí k přežití
Kdy řešit nárok na podporu
Pokud náklady na bydlení tvoří příliš velkou část příjmů, je vhodné ověřit aktuální možnosti sociální podpory. Nárok závisí na konkrétních zákonných podmínkách a posuzované situaci domácnosti. Není správné slibovat automatickou dávku každému, kdo má nízký důchod. Podstatné jsou příjmy, uznatelné náklady, složení domácnosti a další pravidla. Pomoc s vyplněním žádosti může poskytnout příslušné pracoviště nebo sociální pracovník. Před podpisem půjčky na běžné životní náklady je rozumné nejprve prověřit všechny dostupné bezpečnější možnosti.
Související článek: Důchod v nájmu děsí čím dál víc Čechů. Stáří bez vlastního bytu může být pastí k přežití
Výdaje si rozdělte podle pravidelnosti
Při sestavování rozpočtu je užitečné oddělit platby, které přicházejí každý měsíc, od nákladů placených jednou nebo dvakrát ročně. Pojištění domácnosti, servis kotle nebo vyúčtování energií mohou rozpočet překvapit, přestože se s nimi dá předem počítat. Pokud senior zná jejich přibližnou roční výši, může si každý měsíc odložit poměrnou část. Nejde o další povinný výdaj, ale o postupné vytváření prostředků na platbu, která by jinak přišla najednou. Právě tento jednoduchý přehled může snížit riziko, že bude nutné sáhnout po nevýhodné půjčce.
Související článek: Tento tarif elektřiny má v Česku miliony lidí. Energetici ho přestali doporučovat, ale zákazníci nevědí proč
Zdravotní výdaje se nedají vždy odložit
S přibývajícím věkem mohou mít větší význam náklady na dopravu k lékaři, zdravotní pomůcky nebo doplatky za některé přípravky. Není vhodné vytvářet úspory tím, že člověk přestane dodržovat předepsanou léčbu. Pokud jsou doplatky vysoké, lze se informovat o dostupných variantách léčby, úhradových pravidlech a případných ochranných limitech. Konkrétní možnosti je nutné řešit s odborníkem a podle aktuálního systému úhrad. Z hlediska rozpočtu je důležité považovat nezbytnou péči za prioritní položku, nikoliv za volitelný luxus.
Související článek: Tento tarif elektřiny má v Česku miliony lidí. Energetici ho přestali doporučovat, ale zákazníci nevědí proč
Průměr není příslibem konkrétní penze
Statistický průměr vzniká ze souboru různě vysokých důchodů. Někteří lidé pobírají výrazně méně, jiní více. Pokud se v médiích objeví údaj o průměrné penzi, nelze z něj vyvozovat, že stejnou částku dostává většina seniorů. Pro finanční rozhodování je mnohem přesnější vycházet z vlastního výpisu a skutečných pravidelných nákladů. Podobně není vhodné porovnávat domácnost jednoho člověka s domácností dvou důchodců bez zohlednění společných výdajů. Právě taková srovnání mohou vyvolávat zbytečné obavy nebo naopak nereálná očekávání.
Související článek: Tento tarif elektřiny má v Česku miliony lidí. Energetici ho přestali doporučovat, ale zákazníci nevědí proč
Co rozhoduje o finanční pohodě
Větší jistotu nepřináší jen vyšší příjem, ale také přehled o pravidelných platbách a schopnost reagovat na nečekané výdaje. Rozpočet není potřeba vést složitě. Stačí zapisovat skutečné příjmy, bydlení, potraviny, zdravotní výdaje a ostatní platby. Po několika měsících může být jasnější, kde peníze mizí a zda existuje prostor pro rezervu. Důležité je nepodléhat nerealistickým radám o univerzálních úsporách.
mpsv.gov.cz