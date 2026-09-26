Důchod 5 000 zlotých není samozřejmost. Výpočty ukázaly, kolik musí dnes vydělávat čtyřicátníci

V současné době se míra náhrady, neboli poměr výše důchodu k poslednímu platu, pohybuje kolem 54 %. Prognózy Ústavu sociálního zabezpečení (ZUS) a Mezinárodního měnového fondu však naznačují, že do roku 2050 by mohla klesnout na zhruba 29 %. Samozřejmě to znamená, že budeme muset vydělávat o hodně více, abychom se měli stejně dobře jako naši předci. Upřímně, s tím jsem už nějakou dobu počítala. Vždyť se o těchto prognózách hovoří už dlouhou dobu.
Kolik je třeba vydělávat?
Podle výpočtů Piotra Juszczyka z InFakt.pl by si 40letý muž, který chce v budoucnu pobírat důchod ve výši kolem 5 000 zlotých, měl v současnosti vydělávat kolem 10 000 zlotých hrubého měsíčně. Tento plat odpovídá přibližně 114 % průměrné mzdy. Pro 40letou ženu jsou požadované příjmy výrazně vyšší. Aby dosáhla důchodu ve výši 5 000 PLN, měla by její měsíční mzda činit zhruba 17 000 PLN hrubého.
Zdá se vám to poměrně nereálné a také nespravedlivé? Ano, mně také. Když se však podíváme na určitá fakta, je to zcela logické. Ženy totiž obvykle pracují méně let než muži. Svou kariéru přeruší kvůli mateřství a pak odcházejí do důchodu o pět let dříve. K tomu si vezměte, že jejich průměrný věk dožití je vyšší než u mužů. To znamená, že důchodové dávky pobírají daleko delší dobu. Teď už to smysl dává, že?
Pracujte déle než je zákonem dané
Jak dosáhnout vyššího důchodu? Není složité na to přijít. Pokud vám to zdraví dovolí, zůstaňte na trhu práce déle. Odhaduje se, že každý další rok profesní činnosti po dosažení důchodového věku může zvýšit výši dávek až o 10–15 %. A je pravda, že spousta nynějších lidí v seniorním věku stále pracuje. Otázkou však je, jak to bude v budoucnu. Bude dostatek práce? Budeme ji jako senioři zvládat? A budeme mít vůbec sílu skutečně pracovat déle, než bude nutné?
Není to jen o platu
Myslete na to, že výše vašeho budoucího důchodu není určena pouze úrovní současného platu. Důležitá je také délka doby přispívání a hodnota nashromážděného penzijního kapitálu. To umožňuje jednotlivcům odhadnout své budoucí dávky na základě jejich současných výdělků a plánované kariérní dráhy.
ZUS zveřejnila nové prognózy důchodů
List Rzeczpospolita uvádí, že výpočty naznačují i vysoké platové požadavky pro dnešní padesátníky. Důchod 5 000 hrubého zlotých odpovídá současným příjmům přibližně 13 421 zlotých pro ženy a 7 363 zlotých pro muže. Ústav sociálního zabezpečení připravil hypotetické prognózy pro osoby, kterým bylo na konci roku 2025 35 let a více, a individuální údaje lze ověřit po přihlášení do eZUS nebo v aplikaci mZUS.
Zdroje článku: finanse.wp.pl, www.money.pl, www.farmer.pl, www.storicko.cz