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Drzé Rusko narušilo GPS stovek britských letů. Británie investuje miliony do systému, který nelze rušit ani za války

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Mezi lednem a dubnem 2024 zaznamenalo 142 z 504 letů britského královského letectva nad východní Evropou rušení signálu GPS. Británie to nenechá jen tak.
RAF Royal Air Force letadlo Tornádo

RAF Royal Air Force letadlo Tornádo

Zdroj: Rob Schleiffert / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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