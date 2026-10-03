Držák na mobil není alibi. Pokuta za telefon za volantem z jiného státu EU může dorazit až na českou adresu

Řeší se to proto, že telefon za volantem používá spousta lidí. Podle BESIP z 22. 3. 2024 přiznává používání telefonu při řízení 34 % řidičů, tedy zhruba každý třetí. Jde o to, co řidiči sami uvedli, a tvrdá data o přestupcích ukazují stejný směr: počet přestupků s nedovoleným držením telefonu za deset let vzrostl téměř o 50 %. Kdo s takovým návykem vyjede za hranice, potká na každé straně jiný výklad toho, co ještě smí.
Čtyři body a až 10 000 Kč: tolik stojí v Česku telefon v ruce
Český zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. se k věci vyjadřuje v § 7 a § 125c. Řidič při jízdě nesmí držet v ruce ani jinak používat telefonní přístroj nebo jiné hovorové či záznamové zařízení. Druhá část formulace je širší než samotný mobil a může zasáhnout i jiné přístroje. K tomu se přidává obecná povinnost plně se věnovat řízení a sledovat situaci v provozu. Upevnění telefonu do držáku tedy řidiče z odpovědnosti nevyvazuje.
Ve správním řízení hrozí za telefon v ruce pokuta 4 000 až 10 000 Kč. Pokud se přestupek vyřeší na místě, zaplatí řidič 2 500 až 3 500 Kč a v obou případech mu přibudou 4 body. BESIP tyto sazby připomněl ve stejné tiskové zprávě z 22. 3. 2024, ve které zveřejnil i údaje o rozšíření zlozvyku.
Výslovně zákon míří na telefon držený v ruce. Dotykové obrazovky v palubní desce nejmenuje, takže ťukání do mapy nebo playlistu na vestavěném displeji spadá pod obecnou povinnost věnovat se řízení, nikoli pod konkrétní zákaz. Dnešní auta přitom ovládání přes obrazovku uprostřed palubní desky nabízejí běžně.
Německý paragraf počítá s dotykovou obrazovkou auta jako s mobilem
Německo je z popsaných zemí nejpřísnější. Podle § 23 StVO ve znění zveřejněném po změně k 30. 1. 2026 smí řidič elektronické zařízení používat jen tehdy, když ho nedrží v ruce a ovládá ho hlasem, případně se na něj jen krátce podívá, a to s ohledem na provoz. Hlasové ovládání znamená obsluhu bez dotyku na displeji. Paragraf mezi zařízeními výslovně jmenuje mobilní telefony, dotykové obrazovky i navigace.
Infotainment, tedy vestavěný multimediální systém auta, je tak v Německu postavený na roveň telefonu. Krátký pohled na mapu zákon připouští. Zadávání nové trasy nebo listování skladbami za jízdy už do něj nezapadá, ať se odehrává na mobilu v držáku, nebo na obrazovce od výrobce auta.
Rakousko k navigaci přistupuje mírněji. Podle oficiálního vysvětlení na oesterreich.gv.at, aktualizovaného 31. 3. 2025, je za jízdy zakázáno telefonovat bez hands free i jinak používat mobil. Telefon ale smí sloužit jako navigace, pokud je ve vozidle upevněný. Výjimka platí pro navigaci, ne pro proklikávání menu. Pro řidiče, kterému mobil v držáku ukazuje cestu, je z popsaných pravidel rakouské nejvstřícnější, protože jako jediné tuto situaci výslovně povoluje.
Kde v Evropě chtějí mít navigaci nastavenou ještě před jízdou
Slovenský zákon č. 8/2009 Z. z. ve verzi účinné od 1. 7. 2025 zakazuje během řízení držet v ruce nebo jinak obsluhovat telefon či jiné telekomunikační, audiovizuální nebo obdobné zařízení. K tomu přidává zákaz jakékoli podobné činnosti, která s řízením nesouvisí. Z uvedených předpisů má tahle formulace nejširší záběr, protože se nevázne na konkrétní typ přístroje.
Španělský dopravní úřad DGT řadí v přehledu rozptylování, aktualizovaném 30. 11. 2022, mezi rizika i manipulaci s navigátory, obrazovkami a dalšími displeji. GPS doporučuje nastavovat jen před jízdou nebo ve stojícím autě. Stejnou radu dávají české Ministerstvo dopravy a BESIP v doporučení z 27. 6. 2024, které před manipulací s navigací za jízdy varuje a vede řidiče k tomu, aby si trasu připravili předem.
Paragrafy se tedy liší, ale v praxi vedou ke stejnému chování. Řidič, který si před rozjezdem nastaví trasu, hudbu i kontakt, se v Česku, na Slovensku, v Německu, Rakousku i ve Španělsku vyhne situaci, kdy za jízdy obsluhuje telefon nebo displej.
Směrnice, díky které cizí pokuta najde řidiče i v Česku
Přestupek spáchaný v cizině se nemusí uzavřít na hranici. Směrnice EU 2015/413 řadí nelegální používání mobilního telefonu za jízdy mezi delikty, u kterých si členské státy vyměňují údaje o řidičích a vozidlech. Unijní portál Your Europe tenhle systém popisuje ve svém přehledu dopravních přestupků.
Pro českého řidiče z toho plyne, že pokuta za telefon za volantem udělená v jiném státě EU může dorazit až na jeho adresu doma. Platí to pro delikty, na které se směrnice vztahuje, ne pro každý pohled na displej. Nelegální používání mobilu za jízdy mezi ně patří v konsolidovaném znění směrnice k 19. 1. 2025.