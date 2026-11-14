Družku našel v posteli s cizím párem. Poté ji před jejich zraky ubil k smrti a šel nahlásit, že je zraněná

V červenci 1998 přišel na policii v Hradci Králové silně opilý pětapadesátiletý Václav a oznámil, že v nedalekém bytě leží jeho zraněná družka Zlata. Hlídka vyrazila na místo, za dveřmi ale našla už jen bezvládné tělo a dva opilé lidi. Ti policistům vypověděli, že se Václav pro partnerku nečekaně vrátil a utloukl ji. Oni sami ze strachu pasivně přihlíželi. Soud poslal útočníka na dvacet let za mříže.
Zmizení z lavičky
Pětapadesátiletý Václav se se Zlatou seznámil v roce 1991. Nastěhovala se k němu, ani jeden nepracoval a živili se sběrem kovového šrotu. Čas trávili nejčastěji v nádražní restauraci v Hradci Králové. Václav měl za sebou bohatou kriminální minulost, před soudem stál do té doby čtrnáctkrát a tělo měl téměř celé potetované.
Jednoho červencového dne v roce 1998 čekal na svou družku doma. Když nedorazila, vydal se ji hledat k nádraží. Tam zjistil, že odešla do nedalekého bytu k muži jménem Jiří. Václav tam vyrazil a našel ji s majitelem bytu v posteli. Zlatu odvedl domů a sám odjel do města s tím, že se večer sejdou na lavičce před nádražím.
Zlata ale na smluvené místo nepřišla. Václav ji chvíli hledal a pak se vrátil do bytu, kde ji prve objevil. Zlata tam seděla s Jiřím a jeho partnerkou, které se přezdívalo Ironka. Společně popíjeli alkohol a čisticí prostředek Iron. Z dýchánku je vytrhl až Václav, který se zničehonic objevil ve dveřích.
Útok zhrzeného muže
Pohled, který se mu naskytl, ho stál veškeré sebeovládání. Zlata ležela nahá na manželském dvoulůžku v objetí Jiřího a Ironky. Václav k ní přiskočil, chytil ji za vlasy a strhl ji z postele na zem. Začal ji tlouct do obličeje, rány brzy padaly na celé tělo. Zlata se zprvu zkoušela bránit, ale po jednom z úderů upadla na koberec.
Partner do ní dál kopal, dupal po ní a hrubě jí nadával. Během napadení si všiml na zemi pohozené blůzy, kterou popadl a použil jako škrtidlo. Majitel bytu i jeho družka celému výjevu pasivně přihlíželi. Byli opilí a podle svých slov se báli o vlastní život. Ironka policii později vypověděla, že když Zlata přestala sípat, Václav ji chytil za ruku. Nenahmatal tep a pronesl, že je mrtvá.
Poté odešel z bytu a zamířil přímo na obvodní oddělení policie, které sídlilo hned v sousedství. Policistům oznámil, že u známého leží jeho zraněná družka.
Dvě desítky let ve vězení
Hlídka vyrazila do bytu okamžitě. Už ode dveří policisté viděli na koberci krev, vytrhané chomáče vlasů a vyražené zuby. Přivolaný lékař mohl u Zlaty jen konstatovat smrt, kterou zavinila rozsáhlá zranění z opakovaného násilí.
Kriminalisté v bytě zadrželi Jiřího i Ironku a všechny tři odvezli na záchytnou protialkoholní stanici. Hned druhý den policie Václava obvinila z vraždy a soud ho poslal do vazby.
Během vyšetřování ho prohlédli znalci z oboru psychologie a psychiatrie. Zjistili, že má disharmonickou osobnost, ale i přes opilost věděl, co dělá, a mohl své jednání ovládat. Soud přihlédl k jeho opakované násilné trestné činnosti a poslal ho na dvacet let do věznice s ostrahou.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (archiv.policie.gov).