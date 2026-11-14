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Družku našel v posteli s cizím párem. Poté ji před jejich zraky ubil k smrti a šel nahlásit, že je zraněná

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Dennívýzva
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V červenci 1998 ubil pětapadesátiletý Václav svou družku Zlatu v hradeckém bytě. Dvojice opilých svědků vraždě ze strachu jen přihlížela. Dostal 20 let.
Dva lidé seděli v bytě, když muž ubil svou družku.

Dva lidé seděli v bytě, když muž ubil svou družku.

Zdroj: FOTO:Dejan Krsmanovic, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:16

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