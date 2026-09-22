Druhá řada Země gangů je online. Dostojí návrat gangsterky zákulisnímu dramatu s Tomem Hardym?

Na SkyShowtime se konečně prostřílela druhá řada Země gangů (MobLand), drsné britské gangsterky z produkce Paramount+, v níž se Tom Hardy vrací jako Harry Da Souza, profesionální fixer schopný urovnat téměř jakýkoli problém – pokud tedy ještě existuje někdo, s kým se dá vyjednávat. Druhá sezóna má deset epizod v režii Guye Ritchieho a do známého obsazení kolem Hardyho, Pierce Brosnana a Helen Mirren přidává například Paddyho Considina, Joanne Froggatt nebo Tobyho Jonese.
Harriganovi sice v první řadě přežili válku s konkurenčním klanem a udrželi své impérium, rodinné vztahy jsou však rozvrácené a noví protivníci už krouží kolem jejich území. Harry se tak znovu ocitá na území ostřelovaném ze všech stran, tentokrát navíc uvnitř samotné rodiny sužované násilím: to se dle synopse Paramount+ „přelévá do každé oblasti jejího života, loajalita se láme, bezpečí je jen dočasné a v boji o moc není místo pro slitování.“ Trochu konkrétnější je pak oficiální popis první epizody: „Maeve a Conrad se dostanou do problémů a Harry musí řešit následky, Jan učiní zásadní přiznání a Kevin se Seraphinou začínají hledět do budoucnosti.“
Z prvních zahraničních recenzí je patrné, že druhá řada Země gangů rozšiřuje konflikt z války mezi Harriganovými a jejich protivníky na mnohem rozvětvenější síť mocenských her. Tomu víceméně odpovídá jarní kauza kolem návratu Toma Hardyho. Po dokončení druhé sezóny se objevily zprávy, že herec kvůli sporům se scenáristou a showrunnerem Jezem Butterworthem a producentem Davidem Glasserem v seriálu skončí a třetí řada se bez něj bude muset obejít. Variety ale následně upřesnilo, že Hardy ve skutečnosti oficiálně vyhozen nebyl a obě strany se pokoušely konflikt vyřešit. Do celé věci se vložil také Guy Ritchie, který má s Hardym dlouhou historii a podle zákulisních informací pomohl zorganizovat londýnské setkání, po němž se vztahy podařilo urovnat. Hardy se nakonec vrátí i ve třetí řadě, jejíž vznik Paramount+ už potvrdil.
S jakou pověstí ale pořad do třetí sezóny vstoupí? Úvodní reakce na aktuální řadu nejsou zdaleka tak nadšené jako kolem loňské premiéry, ačkoli vyloženě jízlivé hlasy jsou vyvažované i výraznou chválou. The Guardian například udělil nelichotivé vysvědčení a vytýká unavené dialogy, omšelou gangsterku, nucený humor a především množství pubertálních vtipů, včetně obsesivního vracení se k mužským genitáliím. To The Times naopak zmiňuje nosnější příběhový oblouk a druhou řadu označuje za sebejistější a výrazněji charakterově založenou gangsterku, přičemž vyzdvihuje rozpad rodinných vazeb a nové mocenské hráče.
O diváky stylový seriál jistě nebude mít nouzi. První řada patřila mezi nejsledovanější tituly Paramount+ a druhá má stále k dispozici charisma Hardyho, Brosnana i Mirren a k tomu ještě Ritchieho oblíbený rukopis. Jen zatím nelze úplně vyloučit, že největší drama kolem návratu Země gangů se odehrávalo mimo kamery.
zdroje: Kinobox, SkyShowtime