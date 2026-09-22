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Druhá řada Země gangů je online. Dostojí návrat gangsterky zákulisnímu dramatu s Tomem Hardym?

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Na SkyShowtime se konečně prostřílela druhá řada Země gangů (MobLand), drsné britské gangsterky z produkce Paramount+, v níž se Tom Hardy vrací jako Harry Da Souza, profesionální fixer schopný urovnat téměř jakýkoli problém – pokud tedy ještě existuje někdo, s kým se dá vyjednávat. Druhá sezóna má deset epizod v režii Guye Ritchieho a do známého obsazení kolem Hardyho, Pierce Brosnana a Helen Mirren přidává například Paddyho Considina, Joanne Froggatt nebo Tobyho Jonese.
Druhá řada Země gangů je online. Dostojí návrat gangsterky zákulisnímu dramatu s Tomem Hardym?

Druhá řada Země gangů je online. Dostojí návrat gangsterky zákulisnímu dramatu s Tomem Hardym?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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