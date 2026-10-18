Drtivá nehoda na Jičínsku. Ze zdemolovaného auta museli řidiče vyprostit hasiči

Drtivá nehoda na Jičínsku. Ze zdemolovaného auta museli řidiče vyprostit hasičiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vážná nehoda osobního auta a kamionu u obce Choteč na Jičínsku. Foto: HZS Královéhradeckého kraje
Článek byl publikován 18.10.2026 20:00
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