Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Drtivá nehoda na Jičínsku. Ze zdemolovaného auta museli řidiče vyprostit hasiči

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Okolnosti vážné nehody vyšetřují policisté od soboty u obce Choteč na Jičínsku. Srazil se tam osobní vůz s kamionem.
Vážná nehoda osobního auta a kamionu u obce Choteč na Jičínsku. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Vážná nehoda osobního auta a kamionu u obce Choteč na Jičínsku. Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 20:00

Reklama
Další články z ČR nehody
Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička
Tragická nehoda u obce Ležky. Čelní srážku auta a náklaďáku nepřežila řidička
Na silnici v Hřensku se zřítil několikatunový pískovec, zachytila to kamera
Na silnici v Hřensku se zřítil několikatunový pískovec, zachytila to kamera

S omezením dopravy musí od pátečního večera počítat řidiči na silnici u hotelu Praha v Hřensku. Ze svahu se...

V Praze bourala policejní dodávka, po srážce s autem skončila na střeše
V Praze bourala policejní dodávka, po srážce s autem skončila na střeše

Nehoda auta a policejní dodávky zkomplikovala dnes odpoledne provoz nedaleko stadionu Eden v pražských...

Foto: Bagr zaseklý pod mostem v Praze vyprošťují speciální tanky
Foto: Bagr zaseklý pod mostem v Praze vyprošťují speciální tanky

Hasiči se už dlouhé hodiny snaží vyprostit bagr, který se při přepravě na nákladním voze včera zasekl pod...

Na dálnici D10 skončilo omezení, řidiči přesto u Prahy stáli v kolonách
Na dálnici D10 skončilo omezení, řidiči přesto u Prahy stáli v kolonách

Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi skončilo omezení kvůli opravě 4,5 kilometru vozovky. Řidiče přesto v úterý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

Všechny články tohoto autora →
ČR nehody
Další články z kategorie Nehody
Zobrazit více
ZprávyDopravaNehody
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.