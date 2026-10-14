Dršťková polévka podle tradičního receptu může přesvědčit i ty, kteří jí zatím nepřišli na chuť

patří k těm jídlům, která Dršťková polévka rozdělují lidi na dva tábory: buď ji milujete, nebo se jí vyhýbáte obloukem. Jenže kdo ji jednou ochutnal poctivě připravenou, z vlastního vývaru, s jíškou a správnou dávkou majoránky, ten obvykle přechází do prvního tábora natrvalo. Příprava sice zabere čas, ale výsledek za to stojí. Tady je recept, který funguje. Co jsou vlastně dršťky a proč je příprava tak zásadní
, někde se jim říká také Dršťky držky, jsou části hovězího žaludku, přesněji předžaludků. Nejčastěji se pracuje s bachorem. V to není žádná novinka, spíš surovina, která z české kuchyni běžného domácího vaření pomalu zmizela. Dnes ji spousta lidí zná hlavně z lístků starších hospod nebo od prarodičů.
U dršťkové se o výsledku rozhoduje ještě dřív, než přijde na papriku, česnek a majoránku. Zásadní je očištění. Dršťky je potřeba
opravdu důkladně propláchnout a několikrát blanšírovat, jinak se jejich typická vůně protáhne až do hotové polévky. A voda, ve které se pak vaří doměkka, se nevylévá. Právě v ní zůstane kus chuti, kvůli které se tahle polévka vůbec vaří. Recept na tradiční českou dršťkovou polévku
Ingredience pro přípravu Hovězí dršťky (syrové) – 1 kg Cibule – 700 g (velká, nahrubo nakrájená) Česnek – 4 stroužky Vepřové sádlo – 2 lžíce Hladká mouka – 2 lžíce (na jíšku) Máslo – 1 lžíce (na jíšku) Sladká mletá paprika – 1,5 lžíce Majoránka sušená – 2 lžičky Kmín celý – 1 lžička Hovězí vývar – 600 ml Vývar z vaření drštěk – 600 ml Sůl a pepř – podle chuti Foto: Cooky.cz, Nejste fanoušci dršťkové polévky? Možná jste ještě nejedli tu správnou. Zkuste tento recept Postup přípravy poctivé dršťkovky
1. Syrové dršťky dejte do větší mísy, případně do čistého kýble. Přidejte nahrubo nakrájenou cibuli a rukama nebo vařečkou všechno dobře promíchejte. Nechte stát asi 2 hodiny. Zhruba každých 10 minut směs znovu prohoďte, cibule pomůže stáhnout nepříjemný pach.
2. Po dvou hodinách dršťky vyndejte, cibuli vyhoďte a maso pečlivě propláchněte pod tekoucí vodou. Třikrát je spíš spodní hranice, pár minut navíc tady ničemu neuškodí.
3. Propláchnuté dršťky přesuňte do hrnce, zalijte studenou vodou a přiveďte k varu. Vařte přibližně 5 minut a vodu slijte. Celé to zopakujte 2-3krát: studená voda, var, krátké povaření, slít.
4. Po posledním blanšírování vložte dršťky do čisté studené vody, osolte a nechte je zvolna vařit doměkka. Počítejte zhruba se 2 až 3 hodinami. Měly by změknout, ale ne se rozpadat na kusy.
5. Uvařené dršťky vyjměte, nechte trochu zchladnout a nakrájejte je na proužky. Dobře funguje délka kolem 4-5 cm a šířka asi 1 cm. V talíři se pak lépe nabírají a nepůsobí neohrabaně.
6.
Vývar z vaření drštěk nevylévejte, odměřte si 600 ml a odložte stranou. Bez něj by polévka přišla o svůj základní výraz. Příprava základu
Koprová polévka s bramborami: Krémová, nakyslá a plná zeleného kopru
7. V hrnci rozehřejte sádlo a osmažte na něm zbylou cibuli dozlatova. Přidejte prolisovaný česnek, kmín a sladkou mletou papriku. Míchejte jen krátce, asi 1-2 minuty, aby paprika pustila vůni. Tady je dobré stát u hrnce, spálená paprika hořkne skoro hned.
8. Základ zalijte vývarem z drštěk a hovězím vývarem. Přidejte nakrájené dršťky a nechte všechno společně asi 15 minut provařit.
9. Mezitím si připravte jíšku. Na menší pánvi rozehřejte máslo, přisypte mouku a za stálého míchání ji opečte do světle zlaté barvy. Hotovou jíšku vmíchejte do polévky. Výsledná konzistence má být hustší a krémová, ne ale taková, aby v ní stála lžíce.
10. Nakonec přidejte majoránku, dosolte a opepřete podle chuti. Majoránku nedávejte zbytečně brzy, dlouhým varem ztrácí vůni.
11. Polévku ještě asi 5 minut povařte, aby se chutě propojily. Podávejte ji horkou, nejlépe s čerstvým chlebem nebo obyčejným pečivem.
Foto: Cooky.cz, Nejste fanoušci dršťkové polévky? Možná jste ještě nejedli tu správnou. Zkuste tento recept Pár tipů, které dršťkovou posunou o level výš
Největší škoda bývá vylít vodu, ve které se dršťky vařily. Přitom právě tenhle vývar dává polévce její typickou chuť. Hovězí vývar z kostí je samozřejmě výborný, jenže sám o sobě udělá spíš poctivou paprikovou polévku. Dršťková začne chutnat jako dršťková až ve chvíli, kdy se spojí oba vývary.
Kdo chce chuť lehce vytáhnout jinam, může na konci přidat lžičku rajčatového protlaku. Polévka tím získá jemnou kyselost a plnější barvu. V některých kuchyních se přidává i malé množství vinného octa, ale opravdu opatrně, po kapkách nebo malých dávkách. Pikantnější verzi udělá špetka chilli, případně lžička pálivé papriky.
Česnečka, která zahřeje zevnitř: Hustá polévka s opečenou houskou, kmínem a sýrem, která léčí i bez receptu
Žůrek ze žitného kvásku připomíná staré Velikonoce a zasytí lépe než obyčejný vývar
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz