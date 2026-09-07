Drsný izraelský hit vrací úder: Nová řada Faudy reaguje na útoky Hamásu. Na Netflixu už za pár dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Drsný izraelský hit vrací úder: Nová řada Faudy reaguje na útoky Hamásu. Na Netflixu už za pár dní
Jaké jsou nejlepší seriály na Netflixu? Přestože se čas od času ozývají hlasy, že streamovací gigant už...
Tento týden se na Netflixu nese ve znamení druhé řady hitu Gentlemani, kterou mnozí z diváků netrpělivě...
Netflix v září uvede novou thajskou mysteriózní sérii Mámení (Delusion), která propojí kriminální případ,...
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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