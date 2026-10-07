Drsná válka mezi Schillerovou a Grolichem: Situace před volbami se kompletně vymkla kontrole

Na jižní Moravě to před volbami houstne. Alena Schillerová a Jan Grolich si skrz sociální sítě vyměňují vzkazy, přičemž spor už není jen o silnicích.
Politická přestřelka mezi místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou a jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem, která se aktuálně odehrává na internetu, dostává před podzimními volbami poměrně grády. Oba politici si vzájemně vyčítají hospodaření, množství funkcí i to, kolik energie vůbec mohou věnovat práci, za kterou nesou odpovědnost.
Od opravy krajských silnic až k penězům krajů
Jedním z hlavních bodů střetu se staly peníze určené na dopravu. Schillerová kritizovala kraje za to, že podle ní mají k dispozici značné finanční prostředky, které by mohly perfektně využít, a při požadavcích na další peníze ze státního rozpočtu připomněla jednoduchou větu: „Stát není bankomat.“ Grolich její argumentaci odmítl. Dle něj není možné zaměňovat celkové rozpočty krajů s penězi, které mohou skutečně okamžitě použít třeba na opravy silnic. Spor tak rychle překročil své hranice a přenesl se přímo na sociální sítě.
Hejtman na kritiku reagoval dokonce během své vlastní dovolené. Ve videu natočeném během pobytu v přírodě se snažil v klidu vysvětlit, proč podle něj Schillerová pracuje s čísly, která však nepopisují skutečnou situaci krajů. Připomněl také, že do krajské infrastruktury v minulosti směřovaly prostředky i za vlád, v nichž hrálo hlavní roli právě ANO.
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„Sedm funkcí v jednom saku“
Později přišel i osobnější ú tok. Schillerová si vzala na mušku Grolichovu politickou angažovanost a upozornila na počet funkcí, které zastává. Ve svém videu ho jedním shrnutím označila za „sedm funkcí v jednom saku“ a položila otázku, kolik času mu při takovém množství rolí zbývá na samotné vedení Jihomoravského kraje. Grolich se ovšem nedal. Využil svou známou postavu pana Kšiltovky, jejímž prostřednictvím s nadsázkou obrátil stejné argumenty proti Schillerové. Připomněl její působení ve vládě, Poslanecké sněmovně, vedení ANO i další veřejné role.
Podstatou sporu přitom není jenom počet funkcí. V politice se podobné výtky obvykle používají jako zkratka pro otázku, zda konkrétní politik zvládá svou práci dostatečně intenzivně a dobře. Odborníci zároveň upozorňují, že samotná kumulace funkcí nemusí být pro voliče rozhodujícím tématem. Mnohem důležitější může v závěru být, zda lidé konkrétního politika vnímají jako člověka, který je ve svém regionu skutečně vidět a přináší nějaké výsledky.
V pozadí je důležitý senátní souboj
Přestřelka má poměrně jasný volební kontext. Grolich usiluje o senátorské křeslo v obvodu č. 57 – Vyškov, kde proti němu kandiduje mimo jiné Petra Absolonová za ANO a Jaroslav Fládr za Přísahu, jak uvedly Novinky. Schillerová sama do Senátu nekandiduje, na jižní Moravě je ale výraznou tváří ANO. Útoky na Grolicha proto mohou fungovat nejen jako kritika konkrétního politika, ale také jako součást širšího souboje o přízeň voličů v regionu. Na SvětěKreativity.cz jsme nedávno psali i o chlubení Schillerové, které se jí u lidí moc nevyplatilo.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Vláda ČR, Vláda ČR, Novinky, Senátní obvod č. 57
Článek Drsná válka mezi Schillerovou a Grolichem: Situace před volbami se kompletně vymkla kontrole pochází z webu Světkreativity.