Drsná rána pro StarDance: Petra Nesvačilová musí odstoupit ze soutěže

Petra Nesvačilová a Filip Hudlický končí ve StarDance ještě před začátkem. Petra Nesvačilová se zranila. Profesionální tanečník Filip Hudlický. Herečka Petra Nesvačilová. Filip Hudlický. Petra Nesvačilová. Petra Nesvačilová. Petra Nesvačilová. Petra Nesvačilová. Petra Nesvačilová.
Pořádná rána těsně před začátkem nové řady StarDance! Petra Nesvačilová a její taneční partner Filip Hudlický do soutěže nakonec nezasáhnou. Oblíbená herečka si během náročných příprav poranila nohu a její zdravotní stav jí nedovoluje pokračovat. Přestože dvojice věnovala tréninkům dlouhé týdny, sen o vítězství se rozplynul ještě před prvním soutěžním večerem.
Zranění při náročných přípravách
Nová řada StarDance ještě ani nezačala a už přichází první nepříjemná zpráva. Petra Nesvačilová, která měla na parketu zazářit po boku tanečníka Filipa Hudlického, musí kvůli zdravotním komplikacím ze soutěže odstoupit. Herečka si během příprav poranila nohu. Přestože měla velkou chuť pokračovat a předvést divákům všechno, co se během intenzivních tréninků naučila, její zdravotní stav jí to neumožňuje. Pro oba jde o mimořádně bolestivé rozhodnutí. Společně totiž strávili mnoho týdnů přípravami, během nichž pilovali choreografie a snažili se vytvořit co nejlepší taneční dvojici. Veškeré úsilí však nakonec překazilo nečekané zranění.
Diváci je přesto na parketu uvidí
Přestože Petra Nesvačilová a Filip Hudlický v soutěži končí, přímého přenosu se zúčastní.
"Je mi moc líto, že Petra s Filipem musí tuhle situaci řešit. Zdraví je ale vždycky na prvním místě, a to bez ohledu na okolnosti. Oba si zaslouží naši podporu, a proto budou i dnes součástí naší StarDance party," uvedla kreativní producentka pořadu Lucie Kapounová. Podle jejích slov je důležité, aby dvojice navzdory předčasnému konci cítila podporu celého týmu.
"Chceme, aby cítili, že jsou stále součástí naší taneční rodiny a že v tom nejsou sami. Jejich tanec bude nesoutěžní a diváci pro něj nebudou hlasovat," vysvětlila Kapounová. Zároveň naznačila, že by se herečka mohla na taneční parket ještě vrátit. "Petra potřebuje několik týdnů na zotavení, a pokud vše dobře dopadne, jak pevně věřím, diváci ji znovu uvidí v desátém díle, kdy se na parket vrátí všechny páry," dodala producentka. Nesvačilová neskrývá zklamání
Samotná Petra Nesvačilová se s nečekaným koncem vyrovnává jen těžko. Na soutěž se dlouhodobě připravovala a do tréninků vložila maximum energie. O to bolestivější pro ni je, že musí skončit ještě před samotným začátkem.
"Naši milí, bohužel Vám musíme oznámit, že kvůli mému zranění nemůžeme ve StarDance dále pokračovat. Velmi nás to mrzí. Ani slovy nejde vyjádřit jak," vzkázala na sociálních sítích. Ve svém vyjádření nezapomněla ani na tanečního partnera. "Fílo jsi úžasný tanečník a choreograf a mrzí mě, že teď to svět neuvidí, děkuji Ti. A Vám děkujeme za přízeň a že jste s námi," dodala Nesvačilová. Filip Hudlický promluvil o zmařeném snu
Zklamání neskrývá ani profesionální tanečník Filip Hudlický. Ten se na spolupráci s herečkou těšil a během společných tréninků mohl sledovat její výrazné pokroky.
"Nejvíc mě mrzí, že s Péťou nemůžeme ukázat, na čem jsme tolik týdnů dřeli. A kam se ona jako tanečnice za tu dobu posunula, protože jsem na ni moc pyšný," přiznal Hudlický. Přesto se snaží na celou situaci dívat také z pozitivní stránky. StarDance mu totiž kromě tanečních zkušeností přinesla i blízké přátelství. "Je to hodně smutné, ale hlavní je, že jsme díky této soutěži našli jeden druhého," dodal. Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com/Česká televize