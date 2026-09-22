Drony znovu zastavily evropské letiště. Letadla musela čekat ve vzduchu nebo měnit trasu

Letový provoz na letišti Findel byl v pondělí 21. září pozastaven ve 21:38 a omezení trvalo do 22:30. Důvodem byla hlášení o nepovolených dronech v okolí letiště. Po dobu uzavření nebyly možné starty ani přistání a některá přilétající letadla musela zpomalit, vyčkávat nebo upravit svou trasu. Provoz se následně postupně obnovoval a ještě před 23. hodinou letiště oznámilo návrat k běžnému režimu. Podle dostupných informací tentokrát nebylo nutné žádný let odklonit na jiné letiště, nejdelší zpoždění se pohybovalo kolem jedné hodiny.
Nový incident přišel jen několik dnů po podstatně rozsáhlejším omezení z pátku 18. září. Tehdy byly nad oblastí letiště vizuálně zaznamenány neidentifikované a nepovolené drony a úřady z bezpečnostních důvodů uzavřely vzdušný prostor. Celkem 19 letadel mířících do Lucemburku muselo přistát jinde. Provoz byl obnoven až přibližně v 1:20 ráno poté, co dvě kontroly vyloučily bezprostřední nebezpečí pro letecký provoz.
První uzavření zasáhlo více než 1 800 cestujících
Dopady pátečního incidentu byly výrazně větší. Odkloněné lety přepravovaly více než 1 800 cestujících a 17 z celkových 19 spojů provozovala lucemburská společnost Luxair. Dalšími zasaženými stroji byly let společnosti KLM z Amsterdamu a spoj Air Dolomiti z Frankfurtu. Letadla byla přesměrována například do Bruselu, Paříže, Basileje, Štrasburku, Lutychu, Kolína nad Rýnem a na letiště Frankfurt-Hahn. Někteří cestující tak museli pokračovat do Lucemburku pozemní dopravou nebo řešit nocleh mimo původní cílovou destinaci.
Luxair později uvedl, že samotný páteční incident pro něj znamenal finanční dopady v řádu stovek tisíc eur. Odklon letadla totiž nekončí jeho přistáním na náhradním letišti. Dopravce musí řešit další přesun stroje, posádky i cestujících a změny se následně mohou promítnout také do dalších spojů v letovém řádu.
Lucemburské úřady už po prvním případu svolaly meziresortní skupinu pro vyhodnocování incidentů s drony. Vláda uvedla, že zatím nemá dostatek informací pro definitivní závěry o původu ani účelu zaznamenaných zařízení a případy dál prověřuje ve spolupráci se zahraničními partnery. Ještě v pondělí ráno úřady označovaly situaci za stabilní, protože od předchozího incidentu nezaznamenaly další událost. O několik hodin později však hlášení dronů provoz na lucemburském letišti zastavilo znovu.
Zdroje: tagesschau.de, rtl.lu, gouvernement.lu