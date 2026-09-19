Drony zastavily celé evropské letiště. Přes 1 800 cestujících skončilo na letištích v jiných zemích

Problémy začaly v pátek 18. září večer, kdy byly nejprve zaznamenány neautorizované bezpilotní prostředky v okolí letiště a následně také nad samotným areálem. Úřady z bezpečnostních důvodů uzavřely vzdušný prostor a přerušily provoz. Letadla mířící do Lucemburku proto nemohla přistát a posádky byly postupně odkláněny například do Kolína nad Rýnem a Bonnu, Bruselu, Frankfurtu-Hahnu, Lutychu, Paříže, Basileje nebo Štrasburku. Celkem se změna dotkla 19 příletů a více než 1 800 cestujících.
Největší zásah pocítila domácí společnost Luxair, která musela odklonit 17 svých letů. Mezi dalšími dotčenými spoji byl let společnosti KLM z Amsterdamu a spoj Air Dolomiti z Frankfurtu. Jako první se problém projevil u večerního letu Luxairu z řeckého Heraklionu, který měl do Lucemburku dorazit přibližně ve 22:10. V té době se přitom k letišti blížila řada dalších letadel, takže uzavření rychle zasáhlo prakticky celý večerní příletový provoz.
Provoz se podařilo obnovit až po kontrolách
Letiště zůstalo mimo provoz několik hodin. Podle lucemburské vlády byly provedeny dvě kontroly, které neodhalily bezprostřední riziko pro bezpečnost leteckého provozu. Letiště následně mohlo přibližně v 1:20 v noci na sobotu znovu začít přijímat a odbavovat lety. Samotné letiště potvrdilo, že provoz byl obnoven, současně však cestující upozornilo, že během soboty mohou pokračovat zpoždění a další změny letového řádu. Aerolinky totiž musely dostat letadla i posádky z letišť, kam byly během noci odkloněny, zpět do běžného provozu.
Dopady se proto neomezily pouze na páteční večer. Generální ředitel Luxairu Gilles Feith upozornil, že přesuny 17 letadel mají následný vliv také na sobotní provoz. Letiště doporučilo cestujícím, aby si před cestou na terminál zkontrolovali aktuální stav svého spoje přímo u dopravce. Podle jeho vyjádření zároveň pokračuje sledování situace ve spolupráci s úřady, řízením letového provozu, aerolinkami a dalšími partnery.
Kdo drony vypustil, zatím není známo
Původ bezpilotních prostředků ani totožnost jejich provozovatele zatím úřady nezveřejnily. Lucemburská vláda po incidentu svolala mezirezortní skupinu zabývající se problematikou dronů a pokračuje ve vyhodnocování získaných informací společně se zahraničními partnery. Premiér Luc Frieden v sobotu uvedl, že úřady stále zjišťují, odkud drony pocházely. Vláda zároveň zdůraznila, že dosud dostupné informace neumožňují učinit definitivní závěr o okolnostech incidentu.
Zdroje: rtl.lu, lux-airport.lu, gouvernement.lu