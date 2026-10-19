Drony prolétly i sítěmi, pěchota u Kramatorsku zmizela pod zemí. 93. brigáda má vlastní metro jako kdysi Vietkong

V červenci 2026 vyrazil z Kramatorsku konvoj směrem na Družkivku. Nad silnicí byly natažené protidronové sítě, přesto nezadržely jediný FPV dron na optickém vlákně a kamiony začaly hořet přímo na trase. Kyryjenko, která oblast sleduje dlouhodobě, přitom už 25. února na webu Ukrajinská pravda napsala, že fronta prochází „vietnamizací“ a válka se přesouvá pod zem. Z článku tehdy šlo číst varování. O osm měsíců později z něj byl popis skutečnosti.
Čtyři tisíce kilometrů nových sítí, které vydrží dva zásahy
Protidronové sítě jsou inženýrské koridory z ocelových a syntetických konstrukcí. Mají fyzicky zablokovat přímý nálet FPV dronu, ztížit mu zamíření a zvýšit šanci, že se dron zachytí nebo vybuchne dál od vozidla. Státní speciální transportní služba jich jen za rok 2025 postavila přes 534 kilometrů v sedmi oblastech. Na Doněckou oblast z toho připadlo 92 kilometrů, tedy zhruba šestina.
V únoru 2026 ohlásilo ministerstvo obrany dalších 4 000 kilometrů, zhruba sedm a půlkrát víc, než kolik se postavilo za celý předchozí rok. Tempo se má zvednout z pěti na dvanáct kilometrů denně, takže i při plném nasazení by stavba trvala zhruba jedenáct měsíců. Rozsah plánu ukazuje, jak velké území je potřeba krýt. O tom, jestli kryt vydrží na nejexponovanějších úsecích, nevypovídá nic, a červencový konvoj od Kramatorsku na to dal jasnou odpověď.
Kyryjenko popisuje, že sítě fungují při prvním, nanejvýš druhém zásahu, a pak jejich účinnost rychle klesá. Ničí je i těžká vojenská technika, která pod nimi projíždí. Ruské FPV drony navíc dosáhnou na cíle 50 až 100 kilometrů za linií dotyku, a ženijní vojsko proto mluví o ochraně logistiky do hloubky sto kilometrů. Stavba sítí pokračuje, na nejkritičtějších úsecích k nim ale musí přibýt další vrstva ochrany.
Lavičky, stanice a odbočky pod kramatorsko-kostjantynivskou osou
Exkluzivní říjnové záběry TSN zachytily rozvětvený systém podzemních spojovacích tras, kterými 93. brigáda přesouvá pěchotu. Tunely mají přechody, odbočky a „stanice“, tedy místa k odpočinku s lavičkami. Vojáci celému systému říkají metro.
Pěchotní metro navazuje na kroky, které brigáda dělala už dřív. V červenci 2026 provozovala ve sklepě „poštu batalionu“ a přední pozice zásobovala těžkými kvadrokoptérami, které vozily vodu, jídlo a baterie. Na některých úsecích musejí obránci podle Kyryjenko sesednout z vozidel a posledních deset až dvacet kilometrů k pozicím ujít pěšky, protože žádná doprava tam nemůže jet bez rizika. Tunely tuhle cestu stahují z otevřeného terénu, kde je každý pohyb smrtelně nebezpečný.
Jakou část fronty metro skutečně pokrývá, z veřejných záběrů vyčíst nelze. TSN z bezpečnostních důvodů nezveřejnila délku systému ani jeho mapu.
Kde končí podobnost s tunely Củ Chi
Vietnamské tunely Củ Chi, dnes kandidát na zápis do světového dědictví UNESCO, tvořily rozsáhlou podzemní síť s bunkry, sklady, ošetřovnami, jídelnami a velitelskými stanovišti. Vietkong v nich žil a bojoval proti technologicky silnějšímu protivníkovi, který nad jeho hlavou ovládal vzdušný prostor helikoptérami, napalmem a bombardéry B-52.
Systém 93. brigády je řádově menší. Slouží k přesunu a přežití pěchoty, podzemní vesnici z něj nikdo nebuduje. Společný mají princip: ukrýt člověka i jeho pohyb pod zem, když nepřítel vládne prostoru nahoře. Na Donbasu tuhle roli místo letadel plní FPV drony na optickém vlákně, které létají v rojích a loví každý pohyb na povrchu.
Kyryjenko ke svému přirovnání připojila podstatný dovětek: vietnamizace podle ní neznamená návrat k primitivním metodám, ale jejich spojení s robotizací a automatizací. Pozemní robotické komplexy podle ministerstva obrany od začátku roku 2026 vykonaly přes 50 000 logistických a evakuačních misí a 93. brigáda sama odváží raněné robotickým komplexem Volja-E. Stejný problém řeší i další jednotky. 63. brigáda staví na limanském směru nad cestami „tunely“ z protidronových sítí, tedy nadzemní obdobu téhož principu, a 42. brigáda převedla část logistiky na posledním kilometru na pozemní roboty.
Tři místa, kde zůstává podzemní trasa zranitelná
Uvnitř krytého tunelu ztrácejí ruské drony i pozorovací prostředky přímou vizuální linku na vojáky v pohybu. Na člověka, který jde podzemím, nemohou zamířit ani zaútočit, zatímco na otevřené cestě dokáže FPV dron pronásledovat jednotlivce.
Slabá místa ovšem existují. Prvním jsou vstupy a výstupy z tunelů, druhým průhyby stropu a třetím okolní povrch, na který může pálit dělostřelectvo. Ukrajinská asociace vývojářů popisuje moderní zapuštěné úkryty z vlnitého plechu, vyztužené dřevem a vybavené drenáží a ventilací. Takový úkryt je odolnější než polní zákop, neprůstřelný ale není. Riziko tedy podzemí výrazně snižuje a jeho největší díl soustřeďuje do bodů, kde vojáci vystupují na povrch.
Tunely, sítě i roboti zapadají do obrazu poziční války, na kterou se podle Kyryjenko obě strany připravují jako na dlouhou. Lokální posuny probíhají, průlom se nerýsuje. V téže válce pokračuje i v roce 2026 česká muniční iniciativa, která Ukrajině zprostředkovává velkorážnou munici. Veřejné zdroje ale nedokládají, že by se česká munice dostávala k 93. brigádě právě jejími tunely.