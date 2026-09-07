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Drony byly začátek, pak přišel druhý úder: 130 zemí bylo na místě, když Rusko zaútočilo na město plné diplomatů

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Dennívýzva
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V noci na 6. června 2025 Rusko vypustilo na Ukrajinu 407 dronů a 44 raket. Kyjev v tu chvíli hostil přes 100 zahraničních delegací na summitu.
Prezident Zelensky s ukrajinskou armádou

Prezident Zelensky s ukrajinskou armádou

Zdroj: PREZIDENT UKRAJINY VOLODYMYR ZELENSKYY / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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