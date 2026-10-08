Dron zničil Rusům vzácné přebíjecí vozidlo Buk-M3. Palebných vozidel ztratili patnáct, tohle je v evidenci jediné

Video se objevilo na oficiálním kanálu brigády 6. října 2026. Zásah má na svědomí četa SkyFOM. Na záběrech jsou vidět starty dronů, které pravděpodobně patří do rodiny Hornet, brigáda však přesný model nepotvrdila. Na korbě zasaženého vozidla jsou naložené kontejnery se střelami, takže i z videa je patrné, k čemu vůz sloužil.
Šest střel na palebném vozidle, pak nastupuje 9T243M
Ruský systém Buk-M3, oficiálně 9K317M, tvoří několik typů vozidel. Samohybné palebné vozidlo 9A317M veze šest střel. Odpalovací vozidlo 9A316M pojme až dvanáct kontejnerů. K baterii dále patří radary a velitelské stanoviště. Když baterie vystřílí, co má naloženo, přijede přebíjecí vozidlo 9T243M s novými střelami 9M317M a palebná vozidla se dají znovu nabít přímo v poli.
Ztráta přebíjecího vozidla baterii hned neumlčí. Palebná a odpalovací vozidla mohou dál použít střely, které už nesou. Potíž nastane po vyčerpání první salvy. Munici pak musí přivézt jiný podpůrný prostředek, nebo se celý komplet stáhne mimo palebnou oblast. Na aktivním úseku fronty takový výpadek může využít protivník.
Prvenství platí jen pro jediný typ vozidla
Databáze Oryx vizuálně ověřuje ztráty obou stran války. K 7. říjnu 2026 v ní u rodiny Buk-M3 figuruje patnáct zničených palebných vozidel 9A317M, pět radarů 9S36M a jeden radar 9S18M1. Přebíjecí vozidlo 9T243M je tam zapsané jediné, a to právě to ze záběrů 3. útočné brigády. Brigáda sama mluví o „jediném potvrzeném zničení techniky této modifikace“ od začátku plnohodnotné invaze.
Slovo „poprvé“ se tedy týká přebíjecího vozidla. Palebná vozidla a radary Buku-M3 Ukrajinci ničí průběžně. Oryx navíc započítává jen ztráty, které lze ověřit z fotografie nebo videa, takže přesně vzato jde o první doložený zásah. Poměr patnácti palebných vozidel k jednomu přebíjecímu přesto ukazuje, jak vzácně se logistický článek ocitá na mušce.
Přebíjecí vozidlo se podle zdroje drží hlouběji v týlu než palebná vozidla. Vyjíždí jen na krátkou dobu, přebije baterii a zase odjede. Kdo ho chce zasáhnout, musí najít trasu jeho přesunu a trefit se do chvíle přebíjení. Jak se to četě SkyFOM podařilo, brigáda nezveřejnila.
Ruská armáda měla kolem roku 2020 zhruba šedesát kompletů Buk-M3
Buk-M3 je nejmodernější armádní vrstvou ruské protivzdušné obrany středního dosahu. Jeho střela 9M317M doletí na 70 kilometrů a cíl zasáhne až ve výšce 35 kilometrů. Starší Buk-M2 pracuje se střelou 9M317, jejíž dosah se uvádí na 45 až 50 kilometrů. Nový typ tak dosáhne o dvacet a více kilometrů dál.
Posun je vidět i na kapacitě. Palebné vozidlo staršího Buku-M1-2 neslo čtyři střely, vozidlo Buku-M3 jich nese o dvě víc. Kompletní sestava zvládne vést palbu až na 36 vzdušných cílů současně. Čím víc střel komplex spotřebuje, tím víc práce připadá na přebíjecí vozidlo.
Dánský institut DIIS ve studii opřené o data IISS uvádí, že ruská armáda měla kolem roku 2020 přibližně šedesát systémů Buk-M3. Zavádění šlo pomalu. První brigádní komplet dorazil v roce 2016, další o rok později a dvě divizní sady až v roce 2020. Vozidlo 9T243M je navíc navázané výhradně na tento systém. Při tempu dodávek, které studie popisuje, se ztracené přebíjecí vozidlo nedá čekat zpátky rychle.
Na jak dlouho baterie bez přebíjecího vozidla vystačí?
Jeden zničený vůz nebe nad celým úsekem fronty neotevře. Ruská protivzdušná obrana je vrstvená a Buk-M3 tvoří jen jednu z jejích vrstev. Rozhoduje, kolik přebíjecích vozidel měli Rusové v sektoru 3. armádního sboru k dispozici. Tento údaj brigáda nezveřejnila.
Pokud tam bylo jediné, baterie po spotřebování střel na nosičích přišla o rychlé přebití v poli. Musí čekat na náhradní zásobování, nebo se stáhnout. V obou případech vzniká dočasné okno se slabší protivzdušnou palbou, které mohou využít ukrajinské drony a případně i letouny s posádkou. Pokud vozidel bylo víc, dopad se zmenšuje úměrně tomu, kolik jich zůstalo. Zásah zároveň rozšiřuje seznam doložených cílů ukrajinských dronových jednotek: k palebným vozidlům a radarům přibylo zásobování protivzdušné obrany.
Kolik vozidel 9T243M Rusko vyrobilo a kolik jich na frontě nasazuje, veřejně známo není.