Dron trefil poklop ruské houfnice Gvozdika a ta vyhořela zevnitř. Výsadkáři video zveřejnili 15 dní po převzetí úseku

Průzkumný dron nejdřív zachytil ruské dělostřelce na palebném postavení. Další průzkumný let potvrdil, že obsluhují houfnici 2S1 Gvozdika, a teprve potom přiletěl úderný dron. Podle ukrajinského vojenského webu ArmyInform zasáhl poklop, houfnice začala hořet zevnitř a požár ji zcela zničil. Ukrajinská strana nezveřejnila, co vzplálo jako první. Mohla to být munice, hydraulika i palivo.
Kdo Gvozdiku našel, kdo ji potvrdil a kdo zkontroloval trosky
Cíl našli operátoři 225. pluku při průzkumném letu nad ruskými pozicemi. Typ cíle pak ověřila dorozvědka. Po úderu se nad místo vrátil dron 414. brigády a obrazem doložil, že z houfnice nezbylo nic použitelného.
Cíl tedy ověřily dvě nezávislé kontroly před úderem a třetí po něm. Na huljajpilském úseku proto jednotky různých útvarů zjevně pracují v jednom sehraném řetězci. Video zveřejnil 4. října 2026 na Telegramu 7. sbor rychlé reakce DŠV, ukrajinská výsadková jednotka, která obranu úseku převzala 19. září. Mezi převzetím úseku a zveřejněním videa uplynulo 15 dní, a sbor už za tu dobu stihl propojit průzkum s úderem a s jeho ověřením.
Zástupce sboru pro komunikaci označil huljajpilský úsek za jeden z nejžhavějších na jihu. Je tam otevřená step, skoro žádná městská zástavba a boje vedou hlavně malé pěší skupiny. Obrněné vozidlo se v takové krajině skrývá jen těžko. Čím rychleji po odhalení přijde úder, tím menší šanci má osádka odjet.
Z levných FPV dronů trefí cíl zhruba každý pátý
Poklop vede přímo do bojového prostoru vozidla. Čelní desky samohybné houfnice mají odolat střepinám a lehčí palbě, horní plocha takovou ochranu nemá. Nejméně chráněný je poklop, který je otevřený nebo jen částečně zajištěný. Když úderný dron pronikne touto cestou dovnitř, výbuch zasáhne přímo munici, pohonné hmoty a osádku. Zda byl poklop Gvozdiky v tu chvíli otevřený, zveřejněné zdroje neuvádějí.
Mířit drony na horní plochy obrněné techniky je v dronové válce běžné. Trefit přímo poklop je ale mimořádně přesná práce. Britský think-tank RUSI ve studii o hromadných přesných úderech bezpilotníky uvádí, že z levných FPV dronů zasáhne cíl zhruba jeden z pěti. Na takový zásah je potřeba zkušený operátor, stabilní přenos dat, kvalitní optika a okolí bez silného elektronického rušení. Všechny tyto podmínky tedy musely v tu chvíli platit současně.
Jaký typ úderného dronu Ukrajinci použili, zveřejněné informace neříkají. Údaj ze studie RUSI proto naznačuje hlavně obtížnost takového zásahu. Úspěšnost konkrétního stroje z něj vyčíst nelze.
Houfnice ze sedmdesátých let dostřelí zhruba na polovinu toho, co Msta-S
Gvozdika je sovětská samohybná houfnice na pásovém podvozku. Má ráži 122 milimetrů a do výzbroje se dostala v sedmdesátých letech. Maximálně dostřelí 15 300 metrů, takže se k frontě musí dostat blíž než novější ruské systémy.
Starší Akacija ráže 152 milimetrů dostřelí standardní municí 17 230 metrů, tedy zhruba o dva kilometry dál. Moderní Msta-S dosáhne standardní municí na 30 000 metrů a s municí RAP až na 40 000. Gvozdika tak dostřelí zhruba na polovinu toho, co Msta-S, a nepřátelským dronům se vystavuje mnohem blíž frontě.
Rusko ji přesto stále nasazuje. Zpráva NATO/JALLC z března 2026 popisuje zpoždění programu nové houfnice 2S35 Koalicija-SV a přetrvávající ruské potíže v protibaterijním boji. Starší houfnice zůstávají ve službě, protože jsou k dispozici, střílejí sovětskými rážemi a na krátkou vzdálenost jsou pořád účinné. Gvozdika dokáže ostřelovat ukrajinské opěrné body, logistické uzly i přesuny pěchoty v týlu.
Kolik palebné síly ztratí ruská baterie s jednou houfnicí méně
Standardní ruská dělostřelecká baterie má šest hlavní. Ztrátou jedné z nich přijde zhruba o sedmnáct procent palebné kapacity. Pokud Gvozdika patřila k oddílu o 18 kusech, oddíl ztratil asi 5,6 procenta. Skutečný dopad ale může být vyšší. Pokud byla část houfnic v údržbě nebo už dřív vyřazená, chybí po jednom zásahu palebná podpora celému úseku.
Zbývající osádky navíc musí změnit postup. Na palebném postavení zůstávají kratší dobu, víc se rozptylují, častěji se přesouvají a víc dbají na maskování a elektronický boj. Každé z těchto opatření snižuje účinnost jejich palby a zpomaluje ruské operace.
Zranitelnost shora se týká každé samohybné houfnice, tedy i té české. Armáda České republiky provozuje samohybnou kanonovou houfnici ShKH vz. 77 Dana. Má ráži 152 milimetrů, kolový podvozek 8×8 a účinný dostřel necelých dvacet kilometrů, takže je výkonnější a pohyblivější než Gvozdika.