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Dron se orientuje jako netopýr a nepotřebuje kameru ani lidar. Stačí mu ultrazvuk a AI, která se řídí hlukem vrtulí

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Kvadrokoptéra o velikosti dlaně zvládla ve 180 testech obletět překážky v mlze, teď i kouři s úspěšností 72 až 100 %, a to bez jediného snímku z kamer.
Kvadrokoptéra PeARBat160

Kvadrokoptéra PeARBat160

Zdroj: WPI
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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