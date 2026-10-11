Dron Fury amerického letectva odpálil ostrou raketu. Vypustit a převzít ho zvládne voják po několika hodinách výcviku

Oficiálně nese označení FQ-44A a z rýsovacího prkna do vzduchu se dostal rychleji, než bývá u vojenských letadel zvykem. Technologický základ Anduril Industries získal koupí firmy Blue Force Technologies a necelý rok nato, 31. října 2025, poprvé vzlétl prototyp. V dubnu 2026 proběhlo u Edwardsovy základny první větší cvičení, které už neřídil výrobce, ale samo letectvo. O dva měsíce později dostaly produkční kontrakty dvě firmy, Anduril a General Atomics.
Do roku 2032 má létat zhruba pět set strojů, prvních 150 už se vyrábí
V září 2026 letectvo potvrdilo finální názvy obou dronů z programu CCA: FQ-42 Vengeance od General Atomics a FQ-44 Fury od Andurilu. Zároveň oznámilo, že ve výrobě je prvních 150 kusů obou typů dohromady. Z původního označení YFQ-44A přitom zmizelo písmeno Y, které patří produkčně reprezentativním prototypům. Jeho odstranění je formální krok, kterým stroj přechází z testování do výroby.
Cílem je přibližně pět set strojů do roku 2032 a kolem tisíce celkem. Dostat se na pět set znamená víc než ztrojnásobit počet, který je dnes ve výrobě, a to v době, kdy oba typy teprve dokončují testy.
Jak křehké takové testy jsou, ukázal Vengeance. Do vzduchu se dostal už v srpnu 2025, tedy dřív než Fury, v dubnu 2026 ale havaroval, protože autopilot chybně spočítal hmotnost a polohu těžiště. K letovým zkouškám se vrátil v květnu. Obě firmy staví na odlišných základech: Anduril sází na modulární konstrukci z komerčních součástek a rychlou výrobu ve velkých sériích, General Atomics na desítky let zkušeností s rodinou dronů Predator a s typem MQ-20.
Pilot F-35 zatím dronu Fury úkoly z kokpitu nezadává
Fury už prokazatelně letěl ve formaci se stíhačkami F-35 a pohyboval se ve sdíleném vzdušném prostoru s pilotovanými letouny i dalšími drony. Pro bezpilotní stroj to není samozřejmost. Průzkumné drony typu MQ-9 Reaper létají pomalu, vysoko a daleko od nepřátelské protivzdušné obrany. Fury je proudový letoun s rychlostí až 0,95 Machu, tedy přibližně 1 170 km/h, a je navržený tak, aby se stíhačkou udržel krok i v prostoru, kde mu hrozí sestřelení.
Formulace „po boku F-35“ ale potřebuje upřesnit. Jason Levin z Andurilu v rozhovoru pro The War Zone potvrdil společné lety a zároveň výslovně uvedl, že F-35 při nich Fury neřídila. Režim, ve kterém pilot přímo z kokpitu přiděluje dronům úkoly na tabletu a mění je v reálném čase, je teprve ve vývoji. Konkurence je v tomhle ohledu dál, protože General Atomics podobné řízení přes satelitní spojení předvedl se svým dronem MQ-20 Avenger a stíhačkou F-35. Fury tedy zatím umí sdílet prostor a takticky se koordinovat, přímé velení z kokpitu u něj doložené není.
Pro Česko má tahle schopnost konkrétní význam. Republika má podepsaný kontrakt na 24 stíhaček F-35A s prvními dodávkami kolem roku 2031 a ministerstvo obrany samo zdůrazňuje, že síla F-35 tkví v propojení s dalšími systémy. Pokud USAF drony CCA rozmístí v Evropě, logicky se bude řešit jejich spolupráce s aliančními F-35. U červencových testů na základně Creech už byli pozorovatelé z nizozemského letectva.
Co přesně zvládne voják po několika hodinách výcviku
Při červencovém cvičení na Creech si tým rozdělil role. Jeden příslušník amerického letectva se po několika hodinách výcviku naučil dron vypustit a převzít. Samotnou autonomní misi obsluhovali další členové týmu přes Lattice for Mission Autonomy, softwarovou platformu Andurilu, která propojuje senzory, řídicí systémy a zbraňové závěsníky. Krátký výcvik se tedy doloženě týká vypuštění a převzetí letounu, nikoli vedení celé bojové mise.
Operátor přitom Fury nepilotuje tak, jak to známe z kokpitu. Zadává úkoly, dohlíží na ně a zasáhne, když je potřeba. Navigaci, vyhýbání se překážkám a dodržení letového profilu obstará software, a proto se operátor neučí létat, učí se pracovat s autonomním systémem. Výcvik pilota MQ-9 Reaper naproti tomu trvá měsíce, protože tenhle dron řídí dvoučlenná posádka, pilot a operátor senzorů. Turecký Bayraktar TB2 vyžaduje podobný přístup, jen vzlet a přistání má automatizované víc.
Armáda tak nemusí mít pro každý dron vycvičeného pilota a vystačí s menším zázemím na zemi. Na Creech operátoři pracovali z kompaktního pracoviště Menace-T místo rozměrné klasické řídicí stanice. Cvičení zároveň ověřovalo rychlé přezbrojení mezi lety a provoz z improvizovaných rozptýlených stanovišť, který americká doktrína Agile Combat Employment předpokládá pro případný konflikt v Pacifiku.
Kdo u Fury smí rozhodnout o odpálení rakety
V létě 2026 letectvo z Fury odpálilo ostrou střelu AIM-120 AMRAAM. Jde o radarem naváděnou raketu vzduch-vzduch s dostřelem přes 100 kilometrů, kterou nosí západní stíhačky včetně F-35. Test prověřil celý řetězec od zachycení cíle přes autonomní systém až po zásah digitálního terče. O odpalu rozhodl člověk. Direktiva amerického ministerstva obrany 3000.09 požaduje „přiměřenou úroveň lidského úsudku nad použitím síly“ a letectvo u programu CCA deklaruje, že uvolnění zbraně vždy schvaluje člověk. Fury tak dělá práci schopného wingmana, finální výstřel ale zůstává na operátorovi.
Anduril naznačuje i širší výzbroj: naváděné pumy o hmotnosti 227 kg (500 liber), malé pumy SDB, levné střely s plochou dráhou letu a raketnice. Sériový FQ-44 má mít čtyři závěsníky a primárně sloužit ve vzdušném boji, s možností útočit i na pozemní a hladinové cíle. Plná kvalifikace všech těchto zbraní zatím potvrzená není, takže jediným doloženým zbraňovým testem zůstává AMRAAM.
U soupeřů chybí i ten. Rusko prezentuje jako protějšek těžký úderný dron S-70 Ochotnik, který má podle státní agentury TASS spolupracovat se stíhačkou Su-57. Tvrzení pochází z médií, která technice běžně připisují nikým neověřené schopnosti, a Rusko po víc než čtyřech letech války na Ukrajině nemá dost letecké techniky téměř žádné kategorie, od vrtulníků po průzkumné drony. Čína vyvíjí typy FH-97A a stealth dron GJ-11, v otevřených zdrojích u nich ale není doložený žádný ostrý zbraňový test, žádná experimentální jednotka ani produkční kontrakt.