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Drogy, pád na dno i boj s komunismem: Na Netflix míří syrové drama o rockové legendě, která zaplatila krutou daň

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Sláva, rock’n’roll a svoboda mají svou cenu. Netflix chystá uvést polské životopisné drama Už nejsem tak cizí (Less of a Stranger / Mniej obcy), které se vydá po stopách frontmana legendární kapely Lady Pank. Film slibuje nejen pohled do zákulisí polského rocku, ale také příběh o vášni a ceně, ktero
Drogy, pád na dno i boj s komunismem: Na Netflix míří syrové drama o rockové legendě, která zaplatila krutou daň

Drogy, pád na dno i boj s komunismem: Na Netflix míří syrové drama o rockové legendě, která zaplatila krutou daň

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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