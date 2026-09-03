Drogy, pád na dno i boj s komunismem: Na Netflix míří syrové drama o rockové legendě, která zaplatila krutou daň

Na Netflix míří polský rock
Za novým
polským životopisným dramatem Už nejsem tak cizí stojí Kristoffer Rus, který se ujal nejen jeho režie, ale také produkce. Už před premiérou nadcházející novinka získává značnou pozornost. Její světová premiéra totiž proběhne v září během 51. ročníku Polského filmového festivalu v Gdyni, což je jedna z nejvýznamnějších filmových přehlídek v zemi. Ve filmových kruzích je tento festival označován jako „polské Cannes“. Po festivalové premiéře zamíří snímek na Netflix, vlivem čehož bude přístupný divákům po celém světě. Foto: Netflix Z obyčejného kluka až na vrchol
Příběh filmu Už nejsem tak cizí nás zavede do Polska v období před pádem komunismu. Tehdy rock nebyl jen hudebním žánrem, ale pro řadu lidí také symbolem svobody a vzdoru vůči režimu. Právě v této době začne mladého a nespoutaného kytaristu Jana Borysewicze pohlcovat touha po hudbě. Inspirován svými idoly se rozhodne založit kapelu, která by dokázala konkurovat těm největším rockovým jménům. Jeho mimořádný talent, zarputilost a ochota jít si za svým ho nakonec vynesou až na vrchol. Právě on stojí u zrodu legendární kapely Lady Pank, a stává se tak jedním z nejvýraznějších polských rockerů.
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S rostoucí popularitou je ale spojena i odvrácená stránka rockového života. Borysewicze začnou dohánět rodinné tragédie, osobní problémy, životní excesy i střety s mocí. To, co mu nejprve připadalo jako symbol svobody, začne postupně ohrožovat jeho soukromí a samotné fungování kapely.
Foto: Netflix Rock’n’roll byl svoboda, ale také hodně vzal
Režisér Kristoffer Rus nechce z příběhu Jana Borysewicze udělat jen další
hudební životopis. Jeho film má zachytit dobu, během které byl rock pro mnohé symbolem svobody a vzdoru. „Rock’n roll byl něčím víc než zábavou. Byl svobodou, vzpourou a šancí žít podle vlastních pravidel,“ vysvětlil Rus v rozhovoru pro Netflix. Na autenticitě filmu přitom záleželo také samotnému Janu Borysewiczovi, který se na jeho vzniku podílel. Přál si, aby snímek zůstal pravdivý a nic nepřikrášloval.
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„Nechtěl jsem skrývat ani úspěchy, ani chyby, ani cenu, kterou jsem musel zaplatit za život zasvěcený hudbě. Není to příběh o tom, že bychom měli slepě následovat své sny. Spíš o tom, že pokud se něčeho skutečně nedokážete vzdát, musíte být připraveni nést důsledky svých rozhodnutí. Doufám, že diváci ve filmu uvidí nejen rock’n’rollový příběh, ale také upřímné vyprávění o vášni, která dokáže přinášet svobodu, ale zároveň může člověku také velmi mnoho vzít,“ prohlásila rocková legenda.
Do role rockové legendy obsadili nováčka
Jana Borysewicze ztvární Mikołaj Bukrewicz, dvaadvacetiletý herec a skutečný kytarista, pro kterého půjde o jednu z největších dosavadních rolí. Po jeho boku se objeví Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak a Marcel Barra jako další členové Lady Pank. Patryk Pietrzak si zahraje Andrzeje Mogielnického, spoluzakladatele kapely a hlavního autora jejích textů, zatímco Borysewiczovy rodiče ztvární Kinga Preis a Ireneusz Czop.
Na cestu plnou rock’n’rollu a svobody se prostřednictvím životopisného dramatu Už nejsem tak cizí budeme moci na Netflixu vydat už 7. října. Foto: Netflix
Zdroje: About.Netflix, ESP, What’s on Netflix