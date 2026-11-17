Tvaroh se v koláčích a dortech vrací pořád dokola. Jednou jako náplň, jindy přímo v těstě, někdy jen v jednoduché krémové vrstvě. Tenhle tvarohový koláč je úplně obyčejná domácí věc, žádné složité pečení ani dlouhé přípravy. Přesto vychází velmi dobře. Stačí pár surovin ze spíže, drobenka naspod i navrch a z trouby jde ven koláč s křehkým povrchem a vláčným středem. U nás se do něj občas přihodí hrst borůvek a pak se většinou krájí ještě dřív, než pořádně vychladne.
Na receptu mám ráda hlavně to, že se tu nezadělává klasické těsto. Připraví se jedna drobenka, část se nasype na plech, část se nechá na závěr a mezi to přijde
tvarohová náplň. Nic víc. Podobný způsob se objevuje u řady domácích někdo přidává do základu zakysanou smetanu, někdo žloutek, jinde se objeví i trochu oleje. Tahle verze mi ale v sešitě zůstala nejdéle, protože je tvarohových koláčů přehledná, úsporná a spolehlivá.
Můj tip zní: Chcete-li náplň o něco svěžejší, přistrouhejte do ní trochu citronové kůry. A když jsou po ruce borůvky, rybíz nebo maliny, nasypte je na tvaroh ještě před poslední vrstvou drobenky. Tvaroh a drobenka patří k českému pečení odjakživa
Tvarohové moučníky se u nás pečou dlouhé generace. Na venkově bývaly běžné koláče na plech, buchty i kynuté koláče, protože tvaroh zasytí, dobře se spojí s cukrem, vanilkou i ovocem a po upečení nechá moučník příjemně šťavnatý. Drobenka k tomu patří skoro samozřejmě. Z mouky, másla a cukru vznikne vrstva, která koláči dodá křehkost a taky trochu té domácí nepravidelnosti, bez které by byl vlastně nudný. Recept na tvarohový koláč s drobenkou
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 40 minut Teplota trouby: 170 °C Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Drobenkový základ a vršek: 500 g polohrubé mouky 200 g změklého másla 150 g moučkového cukru 1/2 balíčku prášku do pečiva
Tvarohová náplň: 3 vaničky tvarohu 100 ml mléka 2 ks vajec 150 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru
Volitelně: Postup přípravy vláčného tvarohového koláče
1. Nejprve zapněte troubu na
170 °C. Připravte si plech nebo menší pekáč a vyložte ho pečicím papírem. Koláč se potom lépe vyndává a při krájení odpadne část zbytečného zápasení.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, moučkový cukr a prášek do pečiva. Přidejte změklé máslo a rukama, případně v robotu, zpracujte směs na sypkou drobenku. Nemá se z ní stát těsto. Měla by zůstat volná, drobivá a bez velkých kousků másla.
3. Z připravené
drobenky odeberte asi dvě třetiny a nasypte je na dno plechu. Lehce ji přitlačte dlaní nebo dnem sklenice. Stačí souvislá vrstva, pevný korpus z ní dělat nemusíte.
4. V druhé míse promíchejte
tvaroh, mléko, vejce, moučkový cukr a vanilkový cukr. Míchejte tak dlouho, až bude náplň hladká a krémová. Pokud je tvaroh hutnější, mléko ho pěkně povolí a směs se pak nebude při roztírání trhat.
5.
Tvarohovou náplň nalijte na spodní vrstvu drobenky. Stěrkou ji rozetřete opatrně až ke krajům, aby nebyl koláč uprostřed zbytečně vysoký a po stranách nízký.
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6. Pokud chystáte ovocnou verzi, rozsypte po náplni
borůvky. S množstvím to není potřeba přehánět, zvlášť u šťavnatějšího ovoce. Jedna hrst bývá tak akorát. Navrch nasypte zbytek drobenky
7. Rozhoďte ji po celé ploše, nemusí to být úplně dokonale, ale měla by vzniknout aspoň zhruba rovnoměrná křehká vrstva.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte asi
40 minut. Povrch má být jemně zlatý a náplň zpevněná. Pokud by vršek tmavl moc rychle, položte na něj ke konci volně kus pečicího papíru.
9.Upečený
koláč nechte nejdřív vychladnout v plechu. Teplý voní skvěle, ale tvarohová vrstva se při brzkém krájení ráda rozjede. Podávat se dá ke kávě, čaji nebo jen tak jako sladká svačina. V chladu vydrží bez potíží do druhého dne, i když u nás se to upřímně moc často neověří. Foto: Cooky.cz, Upečený koláč nechte vychladnout na plechu. Ještě pár rad na závěr k tvarohovému koláči s drobenkou
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